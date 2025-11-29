Ólvega comienza programa de Navidad con encendido de luces

Sábado, 29 Noviembre 2025 17:43

Ólvega abre este sábado su programación navideña, con el encendido de las luces. Hasta el 10 de enero de 2026 hay actividades, según el programa aprobado por el Ayuntamiento.

SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE

20:00h ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD en la Plaza Emiliano Revilla. Colabora: Alumnos 4º de la ESO, AMPA Virgen de Olmacedo y AMPA IESO Villa del Moncayo.

DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE

10:30h-14:00h/ 17:00h-20:00h MERCADO NAVIDEÑO en el Centro Social: abalorios, regalos, turrones artesanos, adornos navideños... Talleres para niños y adultos.

6 y 7 DE DICIEMBRE

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MUSHING en Campiserrado.

SÁBADO, 6 DE DICIEMBRE

19:00h CHARLA “UNA VIDA DEDICADA AL DEPORTE” en el Centro Social.

DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE

20:30h CONCIERTO “EL GUAPO CALAVERA” en el Centro Social.

LUNES, 8 DE DICIEMBRE

18:00h PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MORACANTA” de la autora Julia Jiménez Carrera en el Centro Social.

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE

08:00h ASCENSIÓN A PEÑA NEGRILLA para colocar el Belén. Salida desde la estación de autobuses. Organiza: Cima 2000 18:00h CARTERO REAL: “ARTABAN” y juegos infantiles en la Plaza Emiliano Revilla.

DOMINGO,14 DE DICIEMBRE

12:00h BENDICIÓN de los Belenes en la Iglesia Santa María La Mayor.

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE

19:00h AUDICIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA en la segunda planta del Centro Europa (Trovadores de La Paz).

VIERNES, 19 DE DICIEMBRE

17:00h ANUNCIO DE LA NAVIDAD en la Iglesia Santa María La Mayor, con la colaboración de los niños y jóvenes de catequesis. Organiza: Parroquia de Ólvega 18:00h CONCIERTO NAVIDEÑO DEL CORO VIRGEN DE OLMACEDO en la Sala Polivalente del Centro Social.

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE

18:30h GRAN BELÉN VIVIENTE en las inmediaciones del Ayuntamiento. Animamos a todo el que quiera a vestirse para una mayor participación.

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE

09:00h SENDERISMO NAVIDEÑO, subida del Belén al paraje de la Cascarrera para los más pequeños y subida hasta la Fuente del Buitre para los más mayores. Organiza: Cima 2000 y AMPAS 17:00h CONCIERTO DE NAVIDAD en el Centro Social, a cargo de la Banda Municipal de Música.

MIÉRCOLES, 24 DE DICIEMBRE

17:00h MISA en la Residencia Virgen de Olmacedo.

19:00h MISA DEL GALLO con la participación de los Quintos nacidos en el año 2007.

19:30h CHAMPANADA en la Plaza de España. JUEVES, 25 DE DICIEMBRE 12:00h MISA DE NAVIDAD con la actuación de Trovadores de La Paz.

18:00h BINGO Y ELECCIONES en el Centro Social. Organiza: La Juve

26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2 Y 3 DE ENERO

TORNEO FÚTBOL SALA "EL MATOJO" en el Polideportivo.

SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE

10:30h FELIZ TORREZNO NUEVO con “Paco Pil y Brisa Play ” en la Plaza Emiliano Revilla para todo el público.

DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE

12:00h MISA Y BELÉN VIVIENTE con los niños de la Primera Comunión en la Iglesia Santa María La Mayor.

17:30h CONCIERTO NAVIDEÑO DEL CORO VIRGEN DE OLMACEDO en la Residencia Virgen de Olmacedo.

19:00h CONCIERTO DE VILLANCICOS en la Iglesia Santa María La Mayor, a cargo de Trovadores de La Paz.

MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE

13:00h 11ª EDICIÓN SAN SILVESTRE OLVEGUEÑA, salida desde la Plaza España. Organiza: La Juve

JUEVES, 1 DE ENERO

12:00h MISA DE AÑO NUEVO con la participación del Coro Virgen de Olmacedo.

18:00h BINGO Y ELECCIONES en el Centro Social. Organiza: La Juve

SÁBADO, 3 DE ENERO

18:00h CONCIERTO ROBERTO REDONDO en el Centro Social.

LUNES, 5 DE ENERO

18:30h GRAN CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Sus Majestades vendrán acompañados de su cabalgata que recorrerá las calles de Ólvega.

MARTES, 6 DE ENERO

12:00h MISA DE REYES, con la actuación Trovadores de La Paz.

18:00h MUSICAL "EL MAGO DE OZ" para los más pequeños y familias en el Centro Social. ¡No os lo podéis perder!

SÁBADO, 10 DE ENERO

08:30h aprox. ASCENSIÓN A PEÑA NEGRILLA para recoger el Belén. (Sujeto a condiciones climáticas) Organiza: Cima 2000

RUTA DE BELENES

Ólvega participa en esta ruta con su tradicional Belén Viviente, el Belén de figuras en el pórtico de la Iglesia Santa Mª La Mayor y el Belén luminoso de la plaza Emiliano Revilla. https://belenesdesoria.dipsoria.es

FACHADAS NAVIDEÑAS

Para contribuir al ambiente festivo navideño en las calles del municipio habrá fachadas decoradas participantes en el concurso.