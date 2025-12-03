Los niños protagonizan encendido navideño en Ágreda

Los niños protagonizarán el encendido navideño en Ágreda.

Será este viernes, 5 de diciembre, cuando la Villa de las Tres Culturas encienda sus luces navideñas para llenar de ilusión y colorido las calles de la localidad.

Tras el encendido de luces habrá reparto de chocolate en la Plaza Mayor, según ha confirmado el Ayuntamiento agredeño.

Los niños serán protagonistas de este acto simbólico que supone la cuenta atrás en la programación festiva para Navidad.

La luces de Navidad de Ágreda se encendieron también el 5 de diciembre el pasado año.

En aquella ocasión, la protagonista fue la agredeña e influencer Teresa “La Pelaya”, que a sus 94 años vió cumplido su sueño.