Almarza invita un año más a recorrer la ruta de los Belenes

Sábado, 29 Noviembre 2025 18:04

El municipio de Almarza ha inaugurado este sábado su ruta de los Belenes, una iniciativa surgida hace una década en San Andrés de Soria.

Hace una década, el lavadero de San Andrés de Soria acogió por primera vez su tradicional Belén, que con el paso de los años ha ido ampliando figuras y que se ha presentado este año con casi un millar, según ha señalado la alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez, en la presentación de la ruta.

Fue a partir de esta iniciativa belenista cuando otros pueblos de Almarza se fueron sumando con otros belenes, fruto siempre de la dedicación, la implicación y el entusiasmo de los vecinos que han permitido que está tradición sigua viva en esta zona de la provincia.

Pérez ha agradecido a todos ellos su implicación por esta labor, que ha convertido a Almarza en el referente belenista de la provincia.

En este sentido ha señalado que en la última edición, en torno a seis mil personas se acercaron a la zona para recorrer y admirar las diferentes propuestas belenistas.

La ruta de Belenes de este año, que se podrá visitar hasta el 7 de enero de 2026, lleva los pasos por San Andrés de Soria, Almarza, Gallinero y Lumbreras, Tera, Cubo de la Sierra, Segoviela y Sepúlveda de la Sierra.

La inauguración de la ruta contado con el acompañamiento musical de la “Asociación Andaluza Acebo y Olivo”.

Como ya es tradición, en cada Belén los visitantes han podido sellar su pasaporte.

Una vez completado el recorrido por todos ellos, los 500 primeros participantes recibirán un obsequio.

La jornada se ha completado con una comida popular en el salón de San Andrés de Soria y concierto del grupo Cafuné.