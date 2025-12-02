Estreno en Cines Lara de "Golpes", con Luis Tosar como protagonista

Martes, 02 Diciembre 2025 08:14

Cines Lara, que sólo cierra esta semana hoy martes por descanso del personal, trae tres novedades a su cartelera. Entre los estrenos se encuentra la ópera prima en la dirección de Rafael Cobos, "Golpes", que cuenta como protagonistas a Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2

En 2023, Five Nights at Freddy’s, el fenómeno de terror producido por Blumhouse, basado en el exitoso videojuego creado por Scott Cawthon, se convirtió en la película de terror con mayor recaudación de todo el año.

Ahora llega su secuela. Ha transcurrido un año desde que fuimos testigo de la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”.

El exguarda de seguridad Mike (Josh Hutcherson) y la agente de policía Vanessa (Elizabeth Lail) han ocultado la verdad a Abby (Piper Rubio), la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos.

Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Vuelve a dirigir FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 la aclamada Emma Tammi y regresan al reparto Theodus Crane, como Jeremiah, y el legendario Matthew Lillard, como William Afton. Los nuevos personajes están interpretados por Freddy Carter, Wayne Knight , Mckenna Grace y el actor, icono del cine de terror, Skeet Ulrich (Scream: Vigila quién llama, la serie “Riverdale”).

ME HAS ROBADO EL CORAZÓN

Comedia romántica con toques de road movie, dirigida por Chus Gutiérrez y protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara.

Eric es un joven ingeniero, que tras conocer a Vera en una app de citas le engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Además de Casas y Jara, el reparto lo completan Luis Zahera, Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutierrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo, Xurxo Carreño y Francis Lorenzo, entre otros.

GOLPES

Ópera prima en la dirección de Rafael Cobos, (ganador de dos Goyas) guionista de grandes éxitos como La isla mínima, Modelo 77, El hombre de las mil caras y la reciente Los Tigres, nos presenta este thriller homenaje al cine “quinqui” ambientado en los años 80 y protagonizado por Luis Tosar, Jesús Carroza y Teresa Garzón.

Golpes narra la historia de Migueli (Jesús Carroza), un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los años 80. Pero para mirar al futuro antes debe cerrar las heridas del pasado, encontrando el cadáver de su padre, asesinado en la Guerra Civil, y dándole un entierro digno. Como necesita dinero rápido para hacerlo, reúne a su banda y empieza a realizar una serie de atracos. El encargado de detenerlo será Sabino (Luis Tosar), su propio hermano. A pesar de ello, Migueli está dispuesto a llegar hasta el final.

