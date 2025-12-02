Golmayo enciende luminaria en honor a su patrona Santa Bárbara

Martes, 02 Diciembre 2025 15:47

Golmayo encenderá este miércoles una luminaria en honor a su patrona Santa Bárbara.

El miércoles 3 de diciembre, el viernes 5 de diciembre y el domingo 7 de diciembre se celebrarán las fiestas en honor a Santa Bárbara en Golmayo.

A las siete de la tarde de mañana miércoles será el momento en el que se prenda la tradicional luminaria, amenizada por los Gaiteros de Santa Bárbara, en el solar situado junto al Ayuntamiento de Golmayo.

Y a las ocho de la tarde, se compartirá una parrillada popular, con un euro de contribución para causas sociales

La costumbre de encender hogueras, llamadas popularmente luminarias, estaba muy extendida en la provincia de Soria hace medio siglo y se hacía en numerosas fechas, según ha dejado escrito el periodista Ángel Almazán.

La tradición tiene su fundamento en la petición de protección que realizaban los vecinos a su patrona Santa Bárbara y se hace siempre la víspera de su festividad.

Antaño, los mozos bailaban alrededor de la hoguera e incluso los más atrevidos saltaban la hoguera con un palo que servía de pértiga.

Bárbara de Nicomedia, conocida como Santa Bárbara, fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, que forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica.

Seguimos con el ciclo cultural DipMúsica Otoño–Invierno, impulsado por la Diputación de Soria para acercar la música a los pueblos de la provincia, ahora toca en Golmayo.

Música de Cardelina

El próximo viernes, 5 de diciembre, a las ocho de la tarde, el salón bajo del Ayuntamiento de Golmayo acogerá el concierto de "Cardelina", proyecto de Rosana Abad, cantante y compositora ubicada en la tierra de Pinares de Burgos y Soria.

El estilo Folk-Country es su sello de identidad: la música de artistas como Crosby, Stills, Nash& Young, Ian Mathews, Bonnie Raitt, América, John Denver y otros muchos, han conformado desde niña su biografía sonora y así se refleja en sus canciones.

El domingo se cerrará la programación festiva de Santa Bárbara en Golmayo con misa y procesión y un posterior vermut.