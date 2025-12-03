Contrato formalizado para estructura y envolvente de “Maderaula” en PEMA de Garray

Miércoles, 03 Diciembre 2025 16:37

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy el anuncio de formalización del contrato de obra para la estructura y la envolvente del edificio del Centro de Formación “Maderaula”, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en Garray.

La entidad encargada de realizar este centro es la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), sociedad mercantil estatal y medio propio de la Administración General del Estado.

El contrato tiene por objeto el montaje de la estructura de madera y el suministro y montaje de paneles del futuro edificio docente, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos Next Generation EU. El importe de adjudicación asciende a 361.790 euros. La empresa EGOIN S.A. figura como adjudicataria.

El plazo total de ejecución se fija en nueve meses a partir del 31 de octubre de 2025. Los trabajos de obra cuentan con un periodo efectivo de ocho semanas desde su inicio, con posibilidad de reducción según la oferta presentada por la adjudicataria. La actuación se localiza en el PEMA de Garray y se encuadra en la categoría de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.

Con esta formalización, el Gobierno de España consolida su apuesta por Soria como polo de referencia en formación e innovación ligadas al sector forestal y a la madera.

El proyecto “Maderaula” se concibe como un centro de formación, innovación y divulgación sobre la cadena de valor de la madera, uno de los recursos estratégicos de la provincia.

El nuevo espacio permitirá desarrollar programas de capacitación técnica, ensayos y demostraciones constructivas, así como actividades de transferencia de conocimiento hacia empresas y profesionales.

La iniciativa se alinea con los objetivos del PRTR y de la transición ecológica, gracias al impulso de soluciones constructivas con madera, a la promoción de la economía circular y a la generación de empleo cualificado en el medio rural.

El centro aspira a reforzar la competitividad de las industrias de la madera y de la construcción sostenible, además de abrir nuevas oportunidades a jóvenes y trabajadores en proceso de recualificación.