Carbonera de Frentes presenta su programación navideña

Martes, 25 Noviembre 2025 14:16

Carbonera de Frentes ya tiene listo su programa de actividades para celebrar la Navidad 2025, un calendario que combina propuestas para todas las edades.

El programa cuenta con la colaboración de la Pedanía, el Ayuntamiento de Golmayo, la Diputación de Soria y la Asociación Amigos de Carbonera de Frentes.

La primera cita llegará el 6 de diciembre con un taller de Navidad en el Centro Social de Carbonera, a partir de las 17:00 horas.

La actividad, abierta y gratuita para todos los vecinos, se centra en la elaboración de adornos navideños para decorar el árbol del pueblo.

El programa continuará el 7 de diciembre con la decoración del Árbol de Navidad, que comenzará a las 16:30 horas en la Plaza de las Escuelas.

Esa misma tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar el encendido oficial del árbol en el mismo espacio, uno de los momentos más esperados por los vecinos.

El 20 de diciembre la comunidad volverá a reunirse para disfrutar del concierto de villancicos, que se celebrará en la Iglesia de San Benito a las 19:30 horas. Después, la programación continuará en Las Escuelas con una chocolatada prevista para las 20:30 horas.

La última actividad tendrá lugar el 21 de diciembre, con el tradicional Paseo Familiar de Papá Noel, que arrancará a las 17:00 horas desde el Centro Cívico.

El recorrido atravesará varias calles del pueblo antes de concluir en Las Escuelas, donde finalizará la jornada.

Carbonera de Frentes vuelve así a apostar por unas fiestas participativas, con actividades que permiten a vecinos de todas las edades disfrutar del espíritu navideño y reforzar el sentimiento comunitario en la pedanía.