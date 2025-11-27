Almarza inaugura nueva edición de su ruta de los Belenes

Jueves, 27 Noviembre 2025 15:20

El municipio de Almarza se cita este último sábado de noviembre con uno de los días días más especiales de la Navidad. Llega la apertura de la ruta de los Belenes.

Será a las 11:30 horas de este sábado, en el antiguo lavadero de San Andrés de Soria cuando se inaugure una nueva edición de la ruta de los Belenes, que conducirá hasta el 7 de enero de 2026 a los visitantes por los pueblos que componen el municipio de Almarza.

La convocatoria tiene buena respuesta entre el público.

En la última edición, más de 5.000 personas se acercaron a conocer esta ruta.

El próximo sábado se iniciará la ruta a las 11.30 horas en el lavadero de San Andrés, que celebra su décimo aniversario, para recorrer todos los belenes por el siguiente orden:

-Belén de San Andrés de Soria

-Belén ermita de Almarza

-Belén márgenes del río Tera

- Belenes de Gallinero y Lumbreras -

- Belén de Tera

-Belén de Cubo de la Sierra

- Belén de Segoviela

- Belén de Sepúlveda de la Sierra

Las personas que se acerquen a realizar el sábado esta ruta estarán acompañados en todo momento por los villancicos del grupo “Asociación Andaluza Acebo y Olivo”.

Como ya es tradición, en cada Belén los visitantes podrán sellar su pasaporte.

Una vez completado el recorrido por todos ellos, los 500 primeros participantes recibirán un obsequio.

La jornada se cerrará con comida popular en el salón de San Andrés de Soria y concierto del grupo Cafuné.

Para asistir a la comida hay que apuntarse en el Ayuntamiento de Almarza (en horario de oficina) o llamando a los teléfonos 629 664 691 / 677 152 721 (precio del menú, 12 euros).



Tradición

En España la costumbre de montar belenes en los hogares ya estaba bien asentada en el siglo XVII.

En el siglo XIX, la nueva tradición de representar el nacimiento de Belén fue extendiéndose rápidamente por parroquias y domicilios particulares para finalmente convertirse en algo habitual en las instituciones públicas, escuelas, corporaciones privadas, fábricas, talleres, etc.

Se puede afirmar, que la escenificación del belén, o el arte del belenismo, llegó por primera vez a España en el siglo XVIII, de la mano del rey Carlos III cuando importó esa tradición italiana desde Nápoles.