Podemos Alianza Verde apuesta por parque público de vivienda en Soria

Martes, 03 Marzo 2026 12:51

Podemos Alianza Verde por Soria apuesta en su programa por aumentar el parque público de vivienda en la provincia y en la Comunidad para solucionar uno de los principales problemas que tiene actualmente la sociedad.

Mario Calonge, cabeza de lista de Podemos Alianza Verde por Soria, ha desgranado las propuestas de su formación para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Calonge ha subrayado que hay 21 medidas propias para solucionar el problema de la vivienda o el mundo rural, con 41 propuestas

En materia de vivienda, se plantea la creación de nuevas viviendas públicas accesibles tuteladas en la provincia para personas mayores así como el proyecto desinstitucionalización de personas mayores ‘Vivir mejor en casa’.

También se compromete a incrementar sustancialmente el Parque Público de vivienda autonómico para alquiler en Soria, apoyando la adquisición de vivienda municipal para alquiler público y la rehabilitación integral de parque público de vivienda.

Podemos Alianza Verde, según ha reiterado Calonge, quiere también asegurar el acceso a la vivienda pública para personas y familias vulnerables en la provincia de Soria, garantizando siempre el acceso a viviendas públicas en caso de desahucios.

La vivienda, según ha señalado, es el principal gasto de la gente corriente.

Hay que aplicar la ley de vivienda, una medida que funciona en otras comunidades, como Navarra, donde en un año se ha reducido el mercado de alquiler, o en Cataluña, ha señalado Calonge.

“También queremos topar los precios de alquiler para que familias vulnerables no paguen más de un 30 por ciento”, ha resaltado.

Además ha defendido en el medio rural aumentar el parque público de vivienda, con rehabilitación.

Además quieren realizar cuatro residencias públicas en la provincia, reconvertir el ATI, la reapertura de la farmacia de Villar del Río y la vía férrea Valladolid-Ariza, que vertebraría toda la provincia, una red de cercanías ferroviarias con tres líneas y el desdoblamiento de la CL-101, entre Agreda y Almazán.

Quieren implementar fiscalidad diferenciada en IRPF autonómico.

“Frente a que llevan 40 años sin cumplir sus promesas y privatizan servicios, desde Podemos Alianza Verde queremos transformar Soria y Castilla y León con visión moderna, feminista y sostenible, con fiscalidad progresiva y calidad de vida para los que aquí viven y los que queremos que vengan”, ha resaltado.

Calonge ha señalado que su programa es un contrato con la ciudadanía.