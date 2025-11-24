La Coral y Orquesta Villa de Ágreda celebra 25 años de pasión por la musica

Lunes, 24 Noviembre 2025 09:09

La Coral y Orquesta Villa de Ágreda ha celebrado este sábado el 25 aniversario de su creación, con un concierto que ha tenido como escenario la Iglesia de Nuestra Señora de La Peña.

Ha sido el acto central de esta celebración y al mismo ha acudido numeroso público.

Un grupo que durante todos estos años ha compartido su pasión con la música con todos los vecinos de Ágreda, con dedicación y talento y que ha conseguido acercar la belleza de la música a todos los que se han acercado a los numerosos conciertos que a lo largo de todos estos años han ofrecido en la Villa de Ágreda además de en otros muchos lugares.

Por otra parte, el viernes se celebro en el Palacio de los Castejón la conferencia “Brujería e Inquisición” a cargo del agredeño Jesús Vicente Ruiz y de la escritora Rosa Mª Sandín, a la que acudió numeroso público y en que se habló sobre todo del tribunal de la Inquisición de Logroño al que pertenecía el Partido Judicial de Ágreda.

También se hablo sobre el auto de fe de 1610 en el que se condenó a arder en la hoguera a once personas por brujería, a las que se sumaron otras 20 reconciliadas y sometidas, en su mayoría, a prisión perpetua.