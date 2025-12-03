Más de un centenar de comercios sorianos estrenan decoración navideña de FEC Soria

Miércoles, 03 Diciembre 2025 14:26

La Navidad vuelve a asomarse a los escaparates sorianos. Un total de 123 comercios de 13 localidades de la provincia vestirán de fiesta sus entradas para recordar que la vida de nuestros pueblos y de nuestra ciudad también late en sus tiendas.

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) pone en marcha una nueva edición de su campaña de Decoración de Navidad, una iniciativa que desde 2016 se ha convertido en una seña de identidad del pequeño comercio de la capital y de los pueblos de la provincia.

La acción impulsa el ambiente festivo y dinamiza uno de los momentos clave para el sector ya que coincide con el periodo de mayor actividad para los establecimientos.

Según fuentes especializadas, la temporada navideña puede llegar a representar hasta el 80 por ciento de los ingresos anuales del pequeño comercio, y nunca menos del 30 por ciento de la facturación total, lo que refuerza la importancia de esta iniciativa para la dinamización económica de la provincia.

Este año, los establecimientos participantes volverán a recibir a sus clientes con una imagen unificada y sostenible: dos árboles de acebo, acompañados de dos guirnaldas LED y una alfombra roja en sus accesos.

El acebo, especie autóctona y emblemática de la provincia, se entregará en macetas para garantizar su segunda vida una vez finalizadas las fiestas, reafirmando el compromiso del comercio local con la sostenibilidad y el entorno natural.

El suministro de las plantas corre a cargo de las floristerías de la Federación: Mis Flores, Floristería Mónica y Floristería Matres, de Soria capital; y Silvia Cid Floristería y Regalo, de Almazán.

Los comercios estrenarán la decoración este fin de semana, coincidiendo con el encendido de la iluminación navideña instalada por los distintos ayuntamientos de la provincia.

La decoración navideña forma parte del conjunto de acciones que la Federación desarrolla a lo largo de todo el año con el objetivo de fortalecer el comercio local, mejorar su visibilidad y atraer clientes tanto de la provincia como de visitantes.

Constituida en 2001, FEC Soria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) es una de las 46 Asociaciones Sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).