La Banda Municipal de Música de Soria será protagonista del Encendido navideño

Miércoles, 03 Diciembre 2025 13:46

La Banda Municipal de Música será de nuevo una de los protagonistas del inicio de la Navidad en la ciudad y de parte de la actividad cultural del cierre del año.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha indicado en rueda de prensa que se trata de una programación especial “porque la Banda Municipal va a lugares donde no se suele estar y donde la acogida es excepcional porque, como dice su director José Manuel, lo mejor de la banda es su público y gran parte de sus incondicionales están en los centros sociales a los que acudiremos este mes”.

La primera cita será este viernes, a las 19.30 horas en la plaza Mariano Granados, y la Banda Municipal acompañará el tradicional encendido del alumbrado con una propuesta novedosa: un gran karaoke popular de villancicos, en el que se espera la participación de miles de sorianos y sorianas.

El director José Manuel Aceña ha explicado que este año se sustituirán las voces habituales de la Coral por “las voces de todo el público”, que podrá seguir las letras de los villancicos tradicionales proyectadas en una pantalla.

“Queremos que las familias canten, que la música de Navidad se viva con alegría y que el público sea protagonista desde el primer día”, ha señalado.

La agrupación montará un escenario fijo en Mariano Granados para esta actuación, que formará parte del espectáculo del encendido, en el que también habrá cuenta atrás, sorpresas escénicas y efectos especiales que se mantienen todavía “bajo secreto”.

Maratón musical en 12 centros sociales: 19 y 20 de diciembre

Tras el encendido, el siguiente fin de semana será muy intenso para la Banda Municipal con 12 conciertos en dos días en residencias y centros sociales.

La Banda se divide en cinco grupos formados por integrantes de la propia Banda (dos cuartetos y tres quintetos) visitando la CAMP COM Ángel de la Guarda, Asovica, Asamis, Santa Isabel y las residencias La Manuela, Los Royales, Odón Alonso, El Parque Fuente del Rey y Latorre. “Queremos llevar música y cercanía allí donde más se agradece, a personas que quizá no pueden desplazarse a nuestros conciertos”, ha destacado el director.

Concierto de Navidad Cruz Roja: doble sesión agotada en menos de 24 horas

El broche del año volverá a ser el Concierto de Navidad, organizado junto a Cruz Roja Juventud, con el nuevo espectáculo “Mapa del Mar”, un viaje musical en familia con personajes muy conocidos y ambientaciones de diferentes rincones del mundo.

22 de diciembre

17:00 y 19:00 h

Palacio de la Audiencia

Entradas agotadas en menos de un día

“Nos llena de orgullo y también nos exige estar a la altura de las expectativas de casi mil personas”, ha reconocido el director.

Para acabar, la Banda Municipal de Música de Soria ha explicado que cierra 2025 con una elevada actividad artística con casi 30 conciertos y actuaciones, además de más de medio centenar de ensayos, lo que refleja el compromiso de sus integrantes con la calidad y la cercanía al público.

La formación ha llevado su programación a todos los rincones de la ciudad, desde los conciertos de temporada en la Audiencia —habitualmente con aforo completo— hasta actuaciones al aire libre en parques y citas participativas como San Juan. Esta diversidad de formatos ha permitido llegar a miles de personas de todas las edades.

La Banda cuenta actualmente con una plantilla profesional de 29 músicos, a la que se suman ‘educandos’ y colaboradores que mantienen vivo el espíritu de la formación y dan continuidad a nuevas generaciones de instrumentistas. En citas emblemáticas como el pregón de fiestas, el grupo llega a superar los 60 integrantes, demostrando la implicación y el cariño hacia el proyecto.

El nuevo año arrancará con la presentación de la próxima temporada de conciertos, prevista para febrero-mayo, en la que volverán a incluirse colaboraciones con otras disciplinas y artistas invitados.

Conciertos de los grupos de la Banda Municipal de Música de Soria 2025

Diciembre

Viernes día 19:

- Cuarteto de saxofones a las 10:30 en la CAMP Y CO Ángel de la Guarda.

- Cuarteto de saxofones a las 12:00 en la Residencia Asovica.

- Quinteto de metales a las 10:30 en Asamis Soria.

- Quinteto de metales a las 12:00 en el CEE Santa Isabel.

Sábado día 20: - Quinteto de viento a las 10:30 en la Residencia La Manuela.

- Quinteto de viento a las 11:45 en la Residencia los Royales.

- Quinteto de Clarinetes a las 10:30 en el Residencia Odón Alonso.

- Quinteto de Clarinetes a las 12:00 en la Residencia CleceVitam El Parque.

- Quinteto de metales a las 10:45 en la Residencia Fuente del Rey.

- Quinteto de metales a las 12:15 en Residencia Latorre.