Actividades navideñas para familias y niños en Soria

Martes, 02 Diciembre 2025 16:35

El Ayuntamiento de Soria, a través de la concejalía de Medio Ambiente y de la concejalía de Servicios Sociales, ha elaborado la programación completa de actividades navideñas dirigida a familias e infancia durante el periodo no lectivo buscando el ocio y también la conciliación.

Las propuestas incluyen naturaleza, ocio educativo y talleres creativos, con plazas accesibles y precios asequibles para garantizar la participación de todos los hogares.

Campamento de Navidad “La Peonza” (6–12 años)

El Centro “La Peonza” ofrecerá su tradicional Campamento de Navidad, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, con actividades de cocina, manualidades, juegos y dinámicas navideñas.

Fechas:

22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre

2, 5 y 7 de enero

Horarios y precios:

9.00 a 14.00 h → 5 € / día

8.00 a 15.00 h → 6 € / día

Inscripciones: del 9 al 18 de diciembre, en C/ García Solier nº 28

Lunes a viernes de 17.00 a 20.00 h

Sábados de 10.00 a 13.00 h

Las plazas se adjudican por orden de pago.

Más información: 975 22 62 00 / 613 83 24 89

V Subida del Belén a la Sierra Santa Ana – 21 de diciembre

El sábado 21 de diciembre, a las 10.00 horas desde el Ecocentro, la ciudad celebrará la V Subida del Belén a la Sierra Santa Ana, una actividad abierta a todos los públicos que combina senderismo, tradición y naturaleza.

La inscripción tiene un coste simbólico de 3 euros por participante e incluye tentempié navideño, sorteos y sorpresas. Las inscripciones se realizan por WhatsApp en el 644 74 58 06.

Ludoteca Ambiental Navideña (4–12 años)

El Aula Ambiental del Vivero de la Dehesa acogerá una nueva edición de la Ludoteca Ambiental, dirigida a peques de 4 a 12 años, con dos turnos disponibles:

Turno I: 22, 23, 24 y 26 de diciembre

Turno II: 29 y 30 de diciembre, 2, 5 y 7 de enero

Horario: 10.00 a 14.00 h (opción de conciliación de 7.30 a 15.30 h)

Precio:

Turno I → 40 € por peque (+10 € conciliamos)

Turno II → 50 € por peque (+10 € conciliamos)

Días sueltos → 12 €/día (+10 € conciliamos)

Inscripciones: WhatsApp 644 74 58 06

Talleres de Navidad – Aula Ambiental

Una amplia oferta de talleres navideños creativos, todos ellos dirigidos a peques de 4 a 12 años:

DICIEMBRE

22 diciembre – 18.00 h → Adornos navideños (7 €)

23 diciembre – 18.00 h → Tote Bag Xmas (7 €)

24 diciembre – 18.00 h → Velas navideñas (7 €)

26 diciembre – 18.00 h → Pequechef: Repostería I (7 €)

30 diciembre – 18.00 h → Jabones de Año Nuevo (7 €)

31 diciembre – 11.00 h → Precampanadas de Nochevieja (7 €)

ENERO

2 enero – 18.00 h → Pequechef: Repostería II (7 €)

3 enero – 11.00 h → Ruta Familiar: Acebal de Garagüeta

Precio: 5 € adultos / 3 € peques

5 enero – 18.00 h → Scape Room (7 €)

7 enero – 18.00 h → Pequechef: Roscón de Reyes (7 €)

Inscripciones: WhatsApp 644 74 58 06

Una programación navideña para disfrutar en familia

El Ayuntamiento ha destacado que todas estas actividades están diseñadas con criterios de educación ambiental, conciliación familiar y acceso universal, promoviendo la participación de niños y niñas a través de experiencias creativas, deportivas y de contacto con la naturaleza.

Trofeo de Navidad

Por otro lado, el Ayuntamiento de Soria, a través del Departamento Municipal de Deportes, organiza una nueva edición del XLV Trofeo de Navidad de Fútbol Sala, que se celebrará entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 en las distintas instalaciones deportivas municipales.

El torneo está dirigido a jugadores y jugadoras desde categoría Prebenjamín hasta Juvenil, distribuidos de la siguiente manera:

Prebenjamín: nacidos/as entre 2018 y 2022

Benjamín: 2016–2017

Alevín: 2014–2015

Infantil: 2012–2013

Cadete: 2010–2011

Juvenil: 2006–2009

Las inscripciones pueden realizarse del 1 al 12 de diciembre, en horario de oficina (09:00–14:00 h), con un coste de 8 euros hasta categoría Cadete y 15 euros en Juvenil. La normativa permite la participación de equipos masculinos, femeninos y mixtos, estableciendo para estos últimos una representación equilibrada de ambos sexos en el terreno de juego (proporción 3–2).

La competición se disputará en formato de liguilla en primera fase y Copa en fase final, con desempates mediante tandas de penaltis. Para participar será imprescindible que los equipos presenten el boletín oficial, disponible en el documento del Trofeo, y que todos los jugadores acudan con equipación unificada y numerada.