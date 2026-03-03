La Junta inicia procedimiento para aprobación de nuevo barrio en Ólvega

Martes, 03 Marzo 2026 08:34

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León una resolución por la que se inicia el procedimiento de aprobación del Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector S-1 “Los Prados”, en Ólvega y se somete a información pública la relación de determinados bienes y derechos afectados por el citado plan.

El objeto básico de este Plan Regional de Ámbito Territorial es el desarrollo de una actuación orientada a la generación de una nueva oferta de vivienda, mayoritariamente de protección pública, en el municipio de Ólvega, que permita atender a las demandas habitacionales existentes en el municipio y en particular aquellas inducidas por el desarrollo de su tejido industrial, reequilibrando la oferta de suelo productivo y residencial en el municipio.

El ámbito del Plan Regional se corresponde con el del sector de suelo urbano no consolidado S-1 delimitado por las Normas Urbanísticas Municipales de Ólvega.

La propuesta de este instrumento de ordenación del territorio aborda la ordenación detallada completa de un ámbito de suelo urbano no consolidado delimitado, pero no ordenado por las Normas Urbanísticas Municipales de Ólvega.

La propuesta de ordenación que realiza este Plan Regional se orienta a la generación de un nuevo barrio residencial de calidad, con diversidad funcional y tipológica (viviendas colectivas y unifamiliares, diferentes formas de agrupación) y una elevada presencia de dotaciones urbanísticas, que se articule además con el centro urbano de Ólvega, contribuyendo la nueva estructura urbana a la mejora general del tejido de su entorno.

Para ello se da continuidad a estructuras viarias y espacios libres, concretando algunas de las propuestas que en relación con estas dotaciones ya realiza el instrumento de planificación general municipal.

La aprobación del Plan comportará, según lo regulado en el artículo 22 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para su ejecución a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.

Mediante Orden MAV/98/2026, de 9 de febrero se resolvió formular el informe ambiental estratégico de este Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector S-1, en el término municipal de Ólvega (Soria) determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/03/03/pdf/BOCYL-D-03032026-42-27.pdf