Comienza la campaña de Soria Bonos con 122 establecimientos adheridos

Lunes, 01 Diciembre 2025 14:06

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha desde hoy la campaña de Soria Bonos sumando esta primera semana 122 establecimientos adheridos, aunque la cifra podrá incrementarse en los próximos días.

En las dos primeras horas ya se habían emitido más de 6.000 vales e incluso canjeado los primeros 200 para compras por más de 6.000 euros.

La concejala Teresa Valdenebro ha valorado positivamente la campaña y recordado la expectación que se genera como se evidencia con las primeras compras nada más abrir los locales comerciales.

“Es una actividad de dinamización comercial que siempre ha tenido mucho éxito y que además llega a todas las vertientes que nos proponemos al conseguir la promoción de los comercios, descuentos a las personas usuarios y también hacer más atractivo el consumo local tanto de los sorianos y sorianas, con los vales para empadronados, como para los visitantes que ven la ciudad como un destino navideño y de compras”, ha resumido.

Por otro lado, hoy se ha abierto la venta de entradas de la campaña cultural en la web oficial.

ENTRADAS SORIA – ENTRADAS SORIA

Web Teatro Palacio de la Audiencia

Pista de Hielo

La pista de hielo de la Plaza Mayor ya está operativa con los siguientes horarios:

11:00–14:30 h (último turno a las 14:00 h)

(último turno a las 14:00 h) 16:00–21:30 h (último turno a las 21:00 h)

(último turno a las 21:00 h) 24 y 31 de diciembre: 11:00–13:30 h / 15:00–19:30 h

11:00–13:30 h / 15:00–19:30 h 25 de diciembre y 1 de enero: 16:30–21:30 h

Encendido oficial del alumbrado · Viernes 5 de diciembre – 19:30 h

La Navidad comenzará oficialmente el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, con el tradicional encendido del alumbrado navideño en la Plaza Mariano Granados.

Santos ha animado a las familias a acudir “con gorros, panderetas y mucha ilusión”, adelantando que, como cada año, el Ayuntamiento prepara alguna sorpresa especial para este momento tan esperado.