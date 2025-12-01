El Ayuntamiento publica bases para premios a mejores deportistas 2024-25

Lunes, 01 Diciembre 2025 08:25

El Ayuntamiento de Soria ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia las bases del concurso para conceder premios que estimulen la actividad deportiva en el municipio.en 2024-25.

El Departamento Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Soria tiene previsto, dentro de sus objetivos, apoyar la promoción y el desarrollo técnico de los deportistas sorianos que acrediten un importante futuro y proyección deportiva.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2646_cdf81510%232E%23pdf

En consecuencia, se ha convocado concurso para la concesión de premios que estimulen la actividad deportiva

El Ayuntamiento, para conceder premios, valora los resultados obtenidos durante 2024 y 2025, que acrediten una notable proyección deportiva.

No serán objeto de ayuda gastos de protocolo, suntuarios o de representación, etc.

Para este objetivo, la corporación ha destinado 16.000 euros para dos anualidades.

En el caso de que la persona interesada pertenezca a un deporte de los considerados "de equipo", este deberá, al menos, haber participado con selección autonómica en un campeonato nacional, o deberá pertenecer a equipo de la máxima categoría nacional (división de honor, en su caso) de su deporte.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el jueves 15 de enero de 2026.