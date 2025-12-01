El Ayuntamiento publica bases para premios a mejores deportistas 2024-25
El Ayuntamiento de Soria ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia las bases del concurso para conceder premios que estimulen la actividad deportiva en el municipio.en 2024-25.
El Ayuntamiento aprueba bases para nueve plazas de Policía Local, con críticas de Vox
El Departamento Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Soria tiene previsto, dentro de sus objetivos, apoyar la promoción y el desarrollo técnico de los deportistas sorianos que acrediten un importante futuro y proyección deportiva.
https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2646_cdf81510%232E%23pdf
En consecuencia, se ha convocado concurso para la concesión de premios que estimulen la actividad deportiva
El Ayuntamiento, para conceder premios, valora los resultados obtenidos durante 2024 y 2025, que acrediten una notable proyección deportiva.
No serán objeto de ayuda gastos de protocolo, suntuarios o de representación, etc.
Para este objetivo, la corporación ha destinado 16.000 euros para dos anualidades.
En el caso de que la persona interesada pertenezca a un deporte de los considerados "de equipo", este deberá, al menos, haber participado con selección autonómica en un campeonato nacional, o deberá pertenecer a equipo de la máxima categoría nacional (división de honor, en su caso) de su deporte.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el jueves 15 de enero de 2026.