El PP reclama convocatoria de elecciones generales porque el sanchismo es corrupción

Lunes, 01 Diciembre 2025 07:47

El Partido Popular se ha manifestado este domingo en Madrid para reclamar la convocatoria de elecciones generales tras los últimos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PP ha calificado la protesta como "un éxito", más teniendo en cuenta que fue convocada con apenas dos días de margen.

La organización ha cifrado en 80.000 los asistentes en el Tempo de Debod, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado la cifra a la mitad: 40.000 personas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que “esta legislatura es absurda, nunca debió empezar y tiene que acabar ya. Así no puede seguir España ni un día más”.

“El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social o moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”, ha señalado.

Feijoo ha apuntado que Sánchez quiere ganar por cansancio y ha reiterado que “los grandes cambios se producen cuando se persevera en ellos” y ha avanzado los cinco primeros pasos de la alternativa: auditoría completa, limpieza de las instituciones, bajada de impuestos, desbloqueo de las Cortes y devolver la voz a los españoles

“España necesita un Gobierno decente, y lo habrá. España necesita un presidente honesto, y lo tendrá”, ha subrayado.

Además ha mandado un mensaje a todos los partidos: “esto ya no va de izquierda o derecha, PP o PSOE, va de delinquir o servir, de vergüenza o dignidad, de corrupción o limpieza”

El líder del PP ha cuestionado que la ideología de los partidos nacionalistas, que sustentan el Gobierno de Sánchez, es “sostener la corrupción y justificar las mentira aunque perjudiquen a la tierra que decís defender” y se ha preguntado hasta donde van a aguantar

“España está harta de los que se creen por encima de los demás, de los engaños, desprecios, arrogancia, de que le roben sus instituciones, su democracia, su dinero” y entona un “ya basta a tanta degeneración y sinsentido”, ha censurado.

“Ya basta de que los españoles se deslomen trabajando y ellos se repartan privilegios y mordidas, de que te crujan a impuestos y ellos cuenten billetes de 500, de que a un fontanero le revisen hasta la factura de un tornillo y ellos miren para otro lado con su fontanera, de que las familias tengan que reducir la compra de carne o pescado y ellos tengan tarjeta VIP del Corte Inglés o de que un joven no pueda tener una vivienda y ellos le pongan pisos a sus amantes”, ha criticado.

“¿Tenemos que soportar los españoles que nos señalen a todos los que decimos “ya basta”? ¿De qué van dando lecciones? ¿De qué van menospreciando? ¿De qué van presumiendo? ¿De qué van?”, pregunta, para responder: “¡Que se vayan! Y convoquen elecciones”, ha reclamado.

Para Feijoo, "España está en su momento más crítico en 47 años de democracia, abandonada en manos de una mafia, un proyecto totalitario solo entregado al poder"", ya que el “Gobierno de Sánchez se sostiene "sobre la peor trama de corrupción, que es blanquear a Bildu".

La manifestación ha sido la séptima que convocan los 'populares'.

La última, el pasado 8 de junio en Plaza de España.

Anteriormente había convocado otra en la la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía (26 de mayo).

A principios de enero de 2024 también protestó contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas con el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles'.

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España.

Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.

Firmeza

El día antes de la manifestación del PP en Madrid, el presidente del Gobierno aprovechó su intervención ante el Consejo de la Internacional Socialista en Malta, para lanzar un mensaje de firmeza frente a las formaciones de derecha.

En este sentido aseguró que la derecha está utilizando el Black Friday como un “método político”.

“Viven en un Black Friday constante en el que liquidan principios y reinventan convicciones. Están poniendo la democracia en rebajas para aferrarse al poder”, señaló-

Y puso como ejemplo que, en la “estantería de descuento” de los conservadores está el recorte de servicios públicos, “la liquidación total de los derechos de las mujeres y la drástica rebaja al progreso social”.

Y mientras tanto, la extrema derecha toma “impulso” con “la frustración” de los ciudadanos con un “discurso cargado de contradicciones: se llaman patriotas, pero se venden a grandes corporaciones, se llaman liberales, pero desmontan las reglas del comercio internacional, dicen gobernar para la gente, pero legislan para las élites. Son una contradicción andante y sus políticas son una receta para el fracaso”.