Ganadores de VI edición de concurso de Vinos Caseros en San Esteban de Gormaz

Lunes, 01 Diciembre 2025 07:31

San Esteban de Gormaz ha celebrado en noviembre la sexta edición de su concurso de Vinos Caseros. Conozca quienes han sido los ganadores.

El evento, organizado el pasado 23 de noviembre por la Asociación de Amigos de las Bodegas y el Castillo, ha reforzado el valor del vino casero como parte esencial del patrimonio soriano.

Al acto han asistido, como instituciones colaboradoras del acto, entre otros, el alcalde de San Esteban, Daniel García, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo y José Ramón Ruiz, secretario del Club de Catas del Casino de Soria

Tras el concurso, los alumnos del Centro de Educación de Adultos Doña Jimena han ofrecido un ágape poniendo el broche perfecto a la jornada.

Premios:

Blanco: Adrián y Ariana (Langa de Duero)

Rosado: Adrián y Ariana (Langa de Duero), con Abel Rupérez (Piquera de San Esteban) y Francisco Javier Peñalba (Miño de San Esteban)

Tinto: Antonio Puentedura (Alcozar), Santos Pacheco (Langa de Duero) e Isabel Abad (Morales)

Ojo de gallo: Tomás Romero (Villálvaro), Antonio Puentedura (Alcozar) y Paco Romero (Villálvaro)