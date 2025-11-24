El Consejo Agrario Provincial de Soria eleva precios de pastos

Lunes, 24 Noviembre 2025 09:27

El Consejo Agrario Provincial de Soria ha acordado por unanimidad elevar mínimamente los precios de los pastos sometidos a régimen de ordenación común entre un precio mínimo de 0,87 euros y un máximo de 3 euros por hectárea, que deberán aplicar las juntas agrarias locales de la provincia en las adjudicaciones de pastos.

El régimen de ordenación común permite el aprovechamiento por el ganado ovino de los recursos secundarios de las explotaciones agrarias y se ha mantenido y protegido por la legislación agraria desde hace casi un siglo, dando base legal a la secular complementariedad entre la agricultura y la ganadería, y, por ello, la Ley Agraria de Castilla y León de 2015 sigue regulando este aprovechamiento y fija las bases para que la convivencia entre los dos usos permita beneficios comunes.

Con el fin de conocer sobre los temas propuestos por las OPAs, han asistido a la reunión celebrada la pasada semana el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y el Jefe de la Sección de Caza y Pesca.

Los representantes del sector agrario han puesto de manifiesto el grave perjuicio que sigue causando el lobo en la cabaña ganadera de ovino, demandando que se acelere el procedimiento para que vuelva a ser especie cinegética en Castilla y León.

Por parte de los expertos en materia de caza, se ha explicado la necesidad de contar con un Plan de Gestión del lobo, para lo que es necesario censar el número de ejemplares y su comportamiento, para dar base científica a una posible autorización para su caza.

Para ello se están poniendo los medios materiales y humanos, comprendiendo la urgencia que el sector tiene en contar con una solución a los ataques de este depredador.

También han hecho alusión a la problemática económica y social que se genera en el medio rural por los daños que la caza mayor causa en los cultivos, fundamentalmente en el girasol en los cotos privados de caza. El sector agrario transmitió en este Consejo que los agricultores no pueden seguir soportando los costes de esos daños, y que el sector cazador debe asumir de manera natural las indemnizaciones que los seguros no cubren. La vía judicial no debería ser el camino al que muchos agricultores se ven abocados para reclamar las cosechas que la caza se come.

Por último, en materia de sanidad animal, por parte de los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura se ha hecho un repaso de la situación por especies y enfermedades. Se ha querido transmitir al sector la necesidad de que los ganaderos de ovino y de vacuno planifiquen las vacunaciones contra lengua azul en la próxima primavera, anticipándose así a la transmisión que se podrá repetir el verano próximo, consiguiendo unos niveles de inmunidad suficientes para que las muertes de animales no sean elevadas.

La delegada territorial ha transmitido el compromiso del Gobierno Regional con el sector primario y ha pedido a los agricultores, representados por sus Organizaciones Profesionales Agrarias, que propongan a la Junta de Castilla y León la implantación de actividades formativas tendentes a la obtención de certificados de profesionalidad en aquellas materias de interés para el sector, tanto agrícola como ganadero o forestal. Se trataría de cursos impartidos dentro del sistema educativo, fundamentalmente prácticos y sin efectos académicos, con titulaciones que permitirían acreditar las cualificaciones laborales de aquellas personas que trabajan o tienen interés en trabajar en determinados sectores.

En el transcurso de la reunión, el sector ha solicitado datos sobre la incidencia en la provincia de Soria de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), causada en el ganado vacuno por un virus transmitido por el mosquito Culicoides.

El número de explotaciones afectadas se cifra en 130, con más de 185 animales muertos. Los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias han manifestado su preocupación por la situación que se está viviendo y las consecuencias que esto pueda tener en un futuro. La delegada territorial ha transmitido que el Gobierno Regional, tal y como ha confirmado su presidente, seguirá apoyando al sector ganadero en la línea iniciada en 2023, con ayudas directas por animales muertos y por gastos generales en las explotaciones para ayudar a sufragar costes en medicamentos y medidas de desinsectación.

Saneamiento ganadero

El Consejo ha analizado la situación del saneamiento ganadero en la provincia de Soria, fundamentalmente la tuberculosis bovina. Los datos de incidencia y el porcentaje de explotaciones indemnes durante el año 2023 no han hecho posible la declaración como oficialmente indemne.

En una provincia como Soria, con un número de explotaciones bovinas muy bajo, cualquier positividad supone un porcentaje relativamente elevado. El sector ha puesto de manifiesto su interés por avanzar para lograr el objetivo, rogando a la Administración que haga lo que esté en su mano para ello, manifestando su interés en que se ejecuten todas las medidas necesarias para su erradicación, por el interés económico crucial que la declaración de Soria como oficialmente indemne tiene para su economía.

Por otro lado, se ha abordado la problemática de los ataques de lobos, cada vez más frecuentes, a la ganadería extensiva. Yolanda de Gregorio ha apoyado al sector, en el sentido de que la inclusión del lobo en la lista de especies en régimen de protección especial está teniendo un efecto contrario sobre muchas explotaciones, indicando que, en el ámbito de las competencias de la Junta, las indemnizaciones a las muertes por lobo se están pagando con gran rapidez, animando a todos los afectados a que sean diligentes a la hora de poner en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente cualquier ataque que se produzca.

Por último, la Delegación Territorial transmitirá a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural las propuestas realizadas por el sector en la reunión, atendiendo al requerimiento hecho por la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso), respecto a la normativa referida al tratamiento de purines.