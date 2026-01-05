La Diputación concede 322 ayudas para financiar gastos básicos de vivienda en medio rural

Lunes, 05 Enero 2026 14:04

La Diputación de Soria ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos básicos de vivienda en el medio rural, con una inversión que supera los 108.000 euros, repartidos entre familias que residen en los municipios de la provincia.

Esta línea de apoyo busca aliviar la carga económica de los hogares sorianos y reforzar el arraigo de población en los pueblos de la provincia.

En la convocatoria de 2025, correspondiente a este año, se han concedido un total de 322 ayudas, por un importe global de 108.875 euros.

Cada beneficiario recibirá una ayuda económica de entre 300 y 375 euros, pudiendo alcanzar hasta 425 euros en el caso de familias monoparentales, familias numerosas oficialmente reconocidas y mujeres víctimas de violencia de género.

El presupuesto total asignado a esta convocatoria ascendía a 150.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo financiar gastos básicos vinculados a la vivienda habitual, tales como comunidad, suministro eléctrico y calefacción, y están dirigidas a personas que sean propietarias de viviendas ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.

La diputada del área de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha subrayado la importancia de esta iniciativa: “Con esta línea de ayudas reafirmamos nuestro compromiso con las personas que viven en el medio rural, facilitando que puedan hacer frente a los gastos esenciales de su vivienda”.

“Desde la Diputación trabajamos para que residir en nuestros pueblos sea una opción viable, digna y con calidad de vida, porque el futuro de la provincia pasa por fortalecer nuestros municipios” ha añadido Prieto.

Desde su puesta en marcha, esta línea de ayudas se ha consolidado como un pilar fundamental de las políticas sociales de la Diputación, registrando en la pasada convocatoria más de 500 solicitudes procedentes de distintos municipios de la provincia. Además de suponer un alivio económico para las familias, el programa actúa como motor de arraigo en el entorno rural, contribuyendo al desarrollo sostenible y al equilibrio territorial.

La Diputación Provincial de Soria ha apuntado que reafirma su intención de seguir apostando por esta línea de acción en los próximos años, adaptándola a las nuevas necesidades de vivienda y ampliando las iniciativas destinadas a fortalecer y dinamizar el medio rural soriano, con más de un millón de euros destinados a la vivienda dentro de la provincia de Soria.