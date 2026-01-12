Orquestas de tres comunidades estrenan Concurso Nacional en Medinaceli

Lunes, 12 Enero 2026 13:22

La Fundación DEARTE / Medinaceli DEARTE ha seleccionado las tres orquestas finalistas que competirán en la fase final del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorios Profesionales de Música de España 2025–2026, una iniciativa pionera que nace con el objetivo de visibilizar el talento joven y el trabajo pedagógico de los conservatorios profesionales de todo el país.

La citada fundación ha hecho público el fallo de su prestigioso jurado, que preside el Maestro Enrique García Asensio, acompañado por los reconocidos directores Cristóbal Soler y Lara Diloy. Tras su deliberación, se han elegido tres orquestas que accederán a la final presencial del concurso en Medinaceli.

Han valorado, entre otros, criterios como la afinación, la calidad sonora, la precisión rítmica, la conjunción orquestal y la calidad artística de las interpretaciones.

Los seleccionados son el CPM de Ourense (Galicia), el CPM de Torrelavega (Cantabria) y Padre Antonio Soler (Madrid).

Como suplente, han designado al Conservatorio Federico Moreno Torroba, de Madrid.

En línea con los objetivos de dinamización cultural de la Fundación DEARTE / Medinaceli DEARTE, la I Edición del Concurso Nacional de Orquestas ha seleccionado cuatro orquestas procedentes de conservatorios profesionales de distintas comunidades autónomas, todas ellas integradas mayoritariamente por alumnado matriculado en el curso 2025–2026 y dirigidas por profesorado de sus respectivos centros.

El proceso de selección se ha realizado a partir del visionado de las grabaciones audiovisuales del primer movimiento de la Sinfonía n.º 104 en Re mayor de Joseph Haydn, obra obligatoria del certamen.

La final del concurso se celebrará el sábado 18 de abril en el Palacio Ducal de Medinaceli en la sede de la Fundación DEARTE, un enclave patrimonial que volverá a convertirse en escenario de excelencia musical.

Las orquestas finalistas interpretarán ante el jurado la obra obligatoria completa junto a una obra de libre elección, compitiendo por los tres premios económicos establecidos (primer premio – 2.500 euros, segundo premio – 1.750 euros, tercer premio – 1.250 euros).

Las actuaciones se repartirán a lo largo del 18 de abril, comenzando a las 11:30 horas, siendo el turno de la segunda performance a las 13:00 horas y con la tercera actuación a las 17:30 horas.

Se cerrará con la entrega de premios y un concierto de la orquesta ganadora a las 19:45 horas.

Con este concurso, la Fundación DEARTE refuerza su compromiso con la promoción del arte, la educación musical y la dinamización cultural del medio rural, consolidando a Medinaceli como un punto de encuentro entre patrimonio y creación artística.

La organización ha celebrado las propuestas recibidas y agradece la implicación de todos los conservatorios participantes, confiando en que esta primera edición siente las bases de un certamen de referencia en el panorama musical español.