Benámira, con un habitante, abre ronda de visitas de Soria ¡Ya! para elaborar programa electoral

Jueves, 22 Enero 2026 13:58

Soria ¡YA! ha iniciado en la localidad de Benamira, en el sur de la provincia, una nueva ronda de visitas por los pueblos de Soria con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades reales de los pueblos para la elaboración de su programa electoral para las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2026.

El candidato de Soria ¡YA! a las Cortes, Ángel Ceña, y el procurador sorianista, Juan Antonio Palomar, han tenido la oportunidad de compartir la jornada con Fernando, el único habitante durante todo el año en esta pedanía de Medinaceli.

Benamira es uno de los ejemplos de la despoblación que sufre la provincia.

A pesar de ello, se trata de un pueblo situado en una ubicación estratégica, a aproximadamente una hora de Madrid, Zaragoza y Soria, y muy próximo a las autovías A-2 y A-15.

Sin embargo, esta ventaja geográfica no se traduce en oportunidades reales debido a los problemas de conectividad y a la falta de vivienda disponible, factores que dificultan de manera decisiva la llegada y asentamiento de nuevos vecinos.

Precisamente por este contraste entre potencial y abandono, Soria ¡Ya! ha querido comenzar estas rutas en un municipio que simboliza las consecuencias de décadas de inacción y de políticas públicas incapaces de garantizar servicios básicos, acceso a vivienda y condiciones mínimas para vivir y trabajar en el medio rural.

Estas visitas, que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia en las próximas semanas, tienen como finalidad escuchar directamente a vecinos y vecinas, asociaciones y representantes locales para recoger propuestas y prioridades que sirvan de base al programa electoral de Soria ¡YA!.

Desde la plataforma sorianista insisten en que las decisiones que afectan al territorio no pueden seguir tomándose desde los despachos de Valladolid sin conocer la realidad diaria de los pueblos.

"No se puede legislar sobre el medio rural sin pisarlo", señalan desde Soria ¡YA!, subrayando que la escucha activa y el contacto directo con la ciudadanía son imprescindibles para plantear soluciones útiles y realistas.

Con estas rutas, Soria ¡YA! pretende reafirmar su compromiso con una forma distinta de hacer política "desde el territorio, con el territorio y para el territorio, poniendo en el centro a los pueblos que llevan demasiados años esperando respuestas que no llegan".