Medinaceli invita a vivir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto

Lunes, 09 Marzo 2026 13:00

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, la histórica villa de Medinaceli será uno de los lugares privilegiados de España para contemplar el esperado eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico excepcional que no volverá a repetirse en nuestro país hasta dentro de varias décadas.

El Ayuntamiento de Medinaceli y la Fundación DEARTE / Medinaceli DEARTE organizan dos jornadas especiales de actividades, los días 11 y 12 de agosto, que culminarán con la observación del eclipse en la mañana del día 12.

El programa reunirá a científicos, divulgadores, asociaciones astronómicas y público general en un encuentro que combinará ciencia, patrimonio, arte y participación ciudadana.

Situada en plena franja de totalidad del eclipse y a unos 1.200 metros de altitud, Medinaceli ofrece condiciones especialmente favorables para la observación.

Su conjunto monumental, presidido por el Palacio Ducal de Medinaceli y la histórica Plaza Mayor de Medinaceli, se convertirá durante estos días en un espacio abierto para vivir colectivamente este espectáculo natural.

Además de la observación del eclipse con todas las medidas de seguridad recomendadas, la organización prepara una programación divulgativa y cultural que incluirá:

Actividades educativas y talleres divulgativos para todos los públicos

Charlas y encuentros con especialistas en astronomía

Espacios para asociaciones y aficionados con telescopios e instrumentación astronómica

Zona infantil y juvenil con propuestas participativas

Actividades culturales y artísticas

Propuestas gastronómicas y de promoción del territorio

La organización prevé la participación de reconocidos científicos, divulgadores y entidades vinculadas a la astronomía, cuyos nombres se darán a conocer en las próximas semanas junto con el programa completo de actividades.

Declarada uno de los conjuntos históricos más singulares de Castilla y León, la villa de Medinaceli ofrece además al visitante un patrimonio excepcional que abarca desde su pasado romano hasta su legado medieval, así como paisajes abiertos y una reconocida oferta cultural y gastronómica.

“El eclipse será un momento irrepetible. Queremos que Medinaceli sea un lugar de encuentro abierto, acogedor y participativo para toda la ciudadanía”, señalan desde la organización.

La convocatoria está abierta tanto a visitantes individuales como a agrupaciones astronómicas, divulgadores científicos, instituciones y entidades culturales interesadas en participar con actividades propias.

En las próximas semanas se anunciará el programa definitivo de las jornadas y los científicos y entidades participantes.