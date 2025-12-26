La Junta da por terminada "humanización" de travesías de Berlanga de Duero y Medinaceli

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:25

La Junta de Castilla y León ha finalizado las obras de humanización de las travesías de Berlanga de Duero y Medinaceli, dos actuaciones estratégicas para mejorar la seguridad vial, la accesibilidad peatonal y la integración urbana en municipios con un alto valor histórico y turístico de la provincia de Soria.

Las intervenciones han contado con una inversión total de 867.629 euros, cofinanciados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta García, ha visitado este viernes la finalización de las obras en Medinaceli, donde ha puesto en valor el modelo de actuación impulsado por la Junta.

Puerta ha subrayado que “estas obras demuestran que es posible en espacios más seguros, accesibles y amables, sin renunciar a su función viaria y mejorando claramente la calidad de vida de los vecinos”.

En la visita ha estado acompañado por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio y el acalde de Medinaceli, Gregorio Miguel.

En este sentido, el director general ha destacado que la humanización de travesías “responde a una forma de gestionar las infraestructuras centrada en las personas y en las necesidades reales de los municipios”, y ha remarcado que la Junta “cumple con los plazos, ejecuta los fondos europeos con rigor y convierte la inversión pública en mejoras visibles y útiles para el territorio”.

Las actuaciones finalizadas en Berlanga de Duero han permitido mejorar de forma notable la movilidad peatonal y la conexión del casco urbano con su patrimonio histórico.

Entre las principales mejoras se encuentra la construcción de una senda peatonal que conecta el camino del castillo con el centro del municipio junto a la carretera SO-152, la renovación de aceras, el reasfaltado de la travesía, la instalación de mobiliario urbano y la colocación de radares pedagógicos para calmar el tráfico. Asimismo, se ha adaptado la parada de autobús para garantizar su accesibilidad universal.

Durante la visita, Puerta ha señalado que “no hablamos solo de obras, sino de una manera de entender la gestión pública: escuchar a los ayuntamientos, planificar bien y ejecutar con calidad”.

A su juicio, estas intervenciones “refuerzan la seguridad vial, favorecen el turismo y ayudan a que nuestros pueblos sean más habitables y atractivos para vivir”.

En Medinaceli, las obras han supuesto un avance significativo en la ordenación del tráfico y la accesibilidad.

Destaca la nueva parada de autobús frente al Centro de Recepción de Visitantes, conectada con la estación a través del servicio de transporte a la demanda, facilitando la movilidad interna de vecinos y visitantes.

Además, se ha actuado en dos tramos de la travesía de la carretera SO-SC-8, con el ensanche de la calzada, la mejora de intersecciones, la construcción de aceras empedradas, la renovación del firme y la instalación de un radar pedagógico. Las actuaciones se completan con la pavimentación del acceso al aparcamiento y al área de autocaravanas junto al antiguo Parador Nacional.

Las actuaciones de Berlanga de Duero y Medinaceli se integran en el programa autonómico de humanización de travesías urbanas, que incluye una treintena de proyectos en municipios de Castilla y León con una inversión cercana a los 10 millones de euros y que tiene como objetivo consolidar un modelo de movilidad más segura, accesible y sostenible, especialmente en el medio rural.