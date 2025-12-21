Poesía Necesaria presenta "Velazqueños" en Arcos de Jalón

“Velazqueños”, la obra que aúna música, poesía y pintura, se presentará el próximo martes, 23 de diciembre, en el espacio cultural de Arcos de Jalón.

A partir de las seis y media de la tarde, se podrá disfrutar de esta obra surgida de la colaboración del poeta uruguayo Mario Barité y de “Poesía Necesaria”, dúo musical formado por Manuel Madrid y Néstor Paz.

Además de contener una enorme carga cultural, por el contenido de la obra en sí, es una representación entretenida y a ratos divertida.

“Poesía Necesaria” presenta en esta obra la composición musical de los sonetos de este gran poeta uruguayo: Mario Barité. Un trabajo destinado a aunar música, poesía, pintura y teatro. Con una parte de la obra pictórica del gran maestro Velázquez, el poeta ha convertido la pintura en verso y los músicos en canción.

PAGINA WEB: velazqueos.com

https://www.youtube.com/watch?v=y_yPOwDchK4