Convocatoria de propuestas escénicas para Festival Medinaceli Teatro 2026

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:03

La Fundación DEARTE y el Festival Medinaceli Teatro han lanzado su convocatoria "Propuestas de Teatro" para formar parte de su VII Edición.

En línea con ediciones anteriores, este año el festival mantiene su apuesta por propuestas de teatro contemporáneo basadas en clásicos universales, presentadas por compañías emergentes y compañías especializadas en teatro familiar.

La convocatoria estará abierta del 20 de diciembre al 20 de febrero, y la selección final se dará a conocer a finales de marzo.

La organización valorará de manera especial los espectáculos de pequeño y mediano formato, así como su capacidad de diálogo con espacios no convencionales, como es el Patio Renacentista del Palacio Ducal, o en espacios públicos de la histórica Villa de Medinaceli.

El Festival Medinaceli Teatro se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto en Medinaceli, consolidándose como un evento clave en la agenda cultural de la provincia y contribuyendo activamente a la revitalización del territorio.

La Fundación DEARTE, reconocida por su firme compromiso con el desarrollo cultural y la repoblación de Soria, pone en valor la consolidación del proyecto artístico liderado por Íñigo Santacana, en su segunda edición como director artístico.

En palabras de Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE, Santacana ofrece una visión renovada que refuerza la apuesta del festival por la innovación escénica, el talento emergente y la creación de espacios de encuentro entre artistas y públicos en un entorno patrimonial único, como es Medinaceli.

La organización espera confiada la recepción de las propuestas de las compañías y celebra la oportunidad de seguir construyendo juntos un festival de referencia en el panorama teatral español.