Jordi Aligué expone su visión del erotismo en la Maison D'Eros de Medinaceli

Viernes, 05 Diciembre 2025 12:46

La Fundación DEARTE Medinaceli ha inaugurado hoy, en el ágora la Maison D´EROS la exposición "Festejamet i Natura (Cortejo y Naturaleza)", un proyecto gráfico del artista Jordi Aligué que une naturaleza y erotismo.

En esta nueva muestra, Aligué presenta una serie de obras en las que el contraste entre blanco y negro adquiere un protagonismo esencial.

Como señala el texto de presentación del amigo y artista Pep Fajardo, las líneas fluidas y continuas configuran un lenguaje visual cargado de movimiento y simbolismo, donde figuras humanas y elementos naturales se entrelazan para generar imágenes densas y sugerentes que invitan a una mirada contemplativa.

Según destaca el presidente de la Fundación DEARTE, Miquel Tugores, la serie de Jordi Aligué, se caracteriza por su capacidad de transformar el trazo simple y continuo en una experiencia visual potente, donde la naturaleza y la condición de la sexualidad humana aparecen unidas en una expresión de celebración que el espectador interpreta libremente.

La exposición podrá visitarse del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, en la Maison D'Eros, ubicada en el casco histórico de Medinaceli, consolidándose como una de las propuestas artísticas más relevantes de la temporada invernal en la provincia de Soria, así como de un proyecto cultural único en España.