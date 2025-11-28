Medinaceli adjudica proyecto para rehabilitar antiguo albergue como oficina de turismo

Viernes, 28 Noviembre 2025 08:42

El Ayuntamiento de Medinaceli ha adjudicado el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la dirección facultativa de la obra de rehabilitación del antiguo albergue para centro de interpretación y oficina de turismo.

Este contrato está financiado por el Gobierno de España, a la empresa Buquerín o Valverde, S.L.P., por un importe de 19.965 euros.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Medinaceli Patrimonio Natural”, financiado por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de los Next Generation EU.

Este plan cuenta con una dotación de 1.500.000 euros y sitúa a Medinaceli como uno de los destinos turísticos estratégicos de la provincia de Soria.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha destacado que “el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Medinaceli Patrimonio Natural’ refleja cómo el Plan de Recuperación se concreta en proyectos muy tangibles, que mejoran edificios históricos, refuerzan la oferta turística y generan oportunidades en el medio rural”

A su juicio, “esta inversión en el antiguo albergue no sólo protege el patrimonio de Medinaceli, también consolida un servicio turístico estable durante todo el año y mejora la imagen del municipio ante quienes lo visitan”.

El contrato adjudicado permitirá disponer del proyecto técnico que definirá la rehabilitación integral del antiguo albergue, edificio histórico vinculado a los primeros paradores de turismo del país, para su conversión en un centro de interpretación y en la futura oficina municipal de turismo con apertura durante todo el año.

La intervención incluirá también la incorporación de un sistema de aerotermia, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble y reducir su huella de carbono.

El antiguo Parador Nacional de Turismo era un establecimiento de carretera de los años 30 del siglo pasado.

Estaba situado a las afueras del casco histórico.

Es el edificio que hoy se conoce como antiguo parador / antiguo albergue, que el Ayuntamiento quiere rehabilitar como centro de interpretación y oficina de turismo dentro del mencionado PSTD “Medinaceli, Patrimonio Natural”.

Estuvo en funcionamiento hasta la segunda mitad de los 60, cuando dejó de operar ya fuera de la red de Paradores, parece ser que, concretamente en 1968. Después funcionó como albergue o establecimiento hotelero y, más tarde, cayó en desuso hasta los proyectos de rehabilitación actuales vinculados al Plan de Recuperación del Gobierno de España.

Medinaceli, Patrimonio Natural

El PSTD “Medinaceli Patrimonio Natural” se articula en cuatro ejes: transformación verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, transformación digital y competitividad.

Entre las actuaciones previstas figuran la rehabilitación de las fuentes romanas, la iluminación eficiente para la preservación del patrimonio, el sistema de aerotermia en el albergue, un proyecto de visita inmersiva mediante realidad aumentada y la propia rehabilitación del edificio del antiguo parador como centro de interpretación y oficina de turismo, además de un equipo gestor específico para garantizar la ejecución del plan.

En este marco, la rehabilitación del albergue tiene un doble objetivo.

Por un lado, recuperar y poner en valor un inmueble emblemático que hoy se encuentra en desuso. Por otro, dotar a Medinaceli de una oficina de turismo de primer nivel, con capacidad para ofrecer información de calidad, incorporar las últimas tecnologías en la atención a visitantes y obtener datos más precisos sobre la afluencia turística y la valoración del destino.