El escultor Fernando Suárez inaugura en Medinaceli sus “Conversaciones en Palacio”

Lunes, 24 Noviembre 2025 13:24

La Fundación DEARTE Medinaceli ha inaugurado este domingo la exposición “Conversaciones en Palacio”, una propuesta escultórica del artista Fernando Suárez, reconocido internacionalmente por fusionar materia, arquitectura y condición humana.

El acto ha tenido lugar a las 13:00 horas en el espacio patrimonial del Patio Renacentista en el Palacio Ducal de Medinaceli, en un encuentro que ha abierto la temporada expositiva de invierno.

En esta nueva muestra, Suárez presenta un conjunto de obras en bronce, hierro y acero que construyen un universo propio: ciudades suspendidas, estructuras que parecen desafiar la lógica y figuras humanas de un gran impacto visual y sugerente. Denotan fuerza, fragilidad y movimiento.

Suárez ha destacado que sus piezas dialogan con la tradición escultórica y con influencia arquitectónicas de Oriente, y trato de que el espectador vea el metal como una piel viva y capaz de contar historias de resistencia y belleza.

En palabras de Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE, las esculturas aúnan puntos de contacto entre mundos y épocas y provocan al visitante a detenerse y a participar de estas “conversaciones en Palacio” donde la materia se transforma en pensamiento y emoción. Una exposición que podremos disfrutar durante todo este invierno.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026, convirtiéndose en una de las propuestas culturales destacadas del invierno en la provincia de Soria.