La Junta hace balance en Soria de sus programas de apoyo al autoempleo en 2025

Viernes, 09 Enero 2026 15:01

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha realizado hoy en Soria el balance de los programas de apoyo al autoempleo desarrollados por la Consejería durante el año 2025.

Estos programas, que se han intensificado en el último ejercicio como parte del compromiso del Gobierno autonómico con los trabajadores autónomos de Castilla y León, han permitido impulsar el emprendimiento y apoyar la consolidación de un total 2.720 nuevos autónomos en toda la Comunidad con ayudas por un importe global de 14.443.421 euros.

Estas cifras representan un incremento de más del 15 % en el número de beneficiarios y de más de un 12 % en el volumen de ayudas en relación con el año anterior.

La titular de la Consejería ha recordado que el colectivo de autónomos constituye un pilar esencial del tejido productivo de Castilla y León.

En la actualidad, la Comunidad cuenta con 182.198 trabajadores autónomos, lo que supone el 18,5 % de la afiliación total, una cifra muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 15,7 %.

Además, los negocios de trabajadores por cuenta propia en Castilla y León demuestran resiliencia, con un 54,7 % que superan los 10 años de vida, el porcentaje más alto de España.

Estos trabajadores no sólo generan su propio empleo, sino que son potenciales generadores de empleo por cuenta ajena y piezas clave para la dinamización económica y vertebración territorial, especialmente en el medio rural.

Para fortalecer este colectivo, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha desplegado a lo largo del pasado año distintos programas, habilitando subvenciones a fondo perdido para la puesta en marcha de nuevos negocios, estableciendo ayudas para financiar el pago de cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante los primeros 18 meses de actividad, financiando el relevo generacional en los negocios que cesan por jubilación, y apoyando el crecimiento de las actividades por cuenta propia con ayudas para la contratación del primer trabajador.

El salto del desempleo al emprendimiento para cerca de 1.200 trabajadores

Una parte importante de las ayudas se han destinado a incentivar el emprendimiento por parte de trabajadores en situación de desempleo, prestando ayuda económica para el desarrollo de un nuevo proyecto profesional a través del autoempleo. Estas ayudas, gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y Leon, han impulsado el emprendimiento de un total de 1.191 nuevas actividades por cuenta propia, generando empleo y actividad económica.

Estas ayudas incluyen la línea general de fomento de autoempleo, con un total 1.093 beneficiarios y una inversión de 9,3 millones de euros durante 2025; la línea destinada específicamente al emprendimiento de los jóvenes recién titulados, que ha impulsado la creación de 47 actividades con ayudas por importe de 605.000 euros; y la línea de apoyo al emprendimiento en las zonas de Transición Justa de los municipios de León y Palencia, que durante 2025 ha financiado la puesta en marcha de 51 negocios con ayudas por un importe de 765.800 euros.

Las ayudas concedidas en el marco de estos tres programas oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros por beneficiario en función de las circunstancias específicas de cada emprendedor o de la ubicación del negocio, con un especial apoyo a los jóvenes, a las mujeres o a las actividades que se implantan en el medio rural o en territorios ubicados en municipios incluidos en los programas territoriales de fomento.

Además del apoyo económico para la puesta en marcha de la actividad, la Junta ofrece asesoramiento y ayudas adicionales para contratar servicios externos, realizar cursos de formación en gestión empresarial y adoptar nuevas tecnologías. Medidas que buscan, además de facilitar el inicio de la actividad, garantizar su viabilidad y competitividad.

Dentro de las líneas gestionadas por el Ecyl, y con el fin de contribuir a impulsar el crecimiento de la actividad, la Junta financia también la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos. Durante el pasado año fueron 24 los autónomos de la Comunidad que se acogieron a esta línea con ayudas por importe de 161.000 euros.

Casi 3 millones para aliviar las cargas fiscales de 1.462 nuevos autónomos

Junto a las ayudas al autoempleo, la Junta de Castilla y León ha reforzado en el último ejercicio la línea de ayudas a la consolidación de nuevos autónomos, subvencionando íntegramente las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia durante los primeros 18 meses de actividad.

En este programa se han incrementado las ayudas por beneficiario en más de un 30 % con el objetivo de asumir el aumento de las cotizaciones sociales que han sufrido los autónomos en los últimos años por parte del Ministerio y que constituyen un freno económico para la consolidación de los negocios.

Así mismo, dentro de esta línea, que ha dado continuidad a la Tarifa 0 Total Segunda Oportunidad, se financian también, durante los primeros 18 meses y hasta los 3.000 euros, las cotizaciones sociales de los emprendedores excluidos de la cuota reducida estatal de jóvenes menores de 35 años, mujeres que reemprendan su carrera profesional tras la maternidad, personas con discapacidad reconocida o personas en riesgo de exclusión social.

El programa, que gestiona la Dirección General de Economía Social y Autónomos, ha beneficiado durante el pasado año a un total de 1.462 trabajadores por cuenta propia con una inversión por parte de la Consejería de 2.970.521 euros.

Primeras ayudas para impulsar el relevo generacional

Finalmente, durante el segundo semestre del pasado año, la Junta de Castilla y Leon ha puesto en marcha el programa de apoyo al relevo generacional, Relevacyl.

Esta iniciativa pretende evitar el cierre de negocios viables por la jubilación de su titular impulsando su traspaso y la continuidad de la actividad por parte de un trabajador autónomo. L

a medida trata de dar respuesta a la coyuntura demográfica del colectivo de autónomos en Castilla y León, que constituye la principal causa de pérdida de autónomos en la Comunidad, ya que uno de cada tres trabajadores por cuenta propia tiene más de 55 años, lo que representa casi el 36 % del total, frente al 28 % de la media nacional.