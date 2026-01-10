La Junta apoya inclusión laboral de más de 400 personas en situación de vulnerabilidad

Sábado, 10 Enero 2026 13:18

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo movilizó durante el pasado año un total de 2.637.2842 euros para apoyar a las 20 empresas de inserción activas en la Comunidad, logrando mantener el empleo y los procesos de inserción laboral de 410 personas en situación o en riesgo de exclusión social.

La apuesta que la Junta de Castilla y León viene realizando en los últimos años para reforzar la estructura de la economía social de la Comunidad está contribuyendo de forma decisiva a consolidar el papel de las empresas de inserción como herramientas clave para la inclusión sociolaboral de las personas más desfavorecidas.

Durante el pasado año, el apoyo económico de la Junta a estas entidades de la economía social se incrementó en más de un 8,5 %, con una inversión global de 2.637.284 euros.

Esta inversión ha facilitado que 410 personas en situación de especial vulnerabilidad cuenten con un empleo remunerado y con apoyo profesional para desarrollar los itinerarios de inserción.

Este respaldo a las empresas de inserción se ha articulado a través de tres programas diferenciados que cubren de manera integral las necesidades del sector.

En primer lugar, el programa de costes laborales, destinado a sufragar los salarios y la seguridad social de las personas contratadas y que participan en los procesos de inserción; en segundo lugar, el programa de personal de apoyo, que financia la contratación de técnicos especialistas en orientación y acompañamiento sociolaboral; finalmente, el programa de inversiones dirigido a financiar la adquisición de bienes necesarios para crear nuevos puestos de trabajo.

Incremento del apoyo a la contratación y mantenimiento del empleo

En 2025, la línea destinada a financiar los costes laborales de los trabajadores en inserción permitió dar soporte a 410 personas, frente a las 375 apoyadas en 2024.

En paralelo, la inversión en esta línea se incrementó en más de un 8 %, con un total de 2.197.625 euros, lo que permitió financiar, con ayudas de hasta 12.020 euros por persona contratada, los empleos creados para estos trabajadores en 20 empresas de inserción.

En cuanto al programa para financiar la contratación del personal de apoyo, el ejercicio 2025 se cerró con un notable incremento en su alcance. Un total de 329 personas —un 17,5 % más que el año anterior— recibieron orientación técnica y tutoría especializada para resolver las barreras derivadas de su situación de exclusión. Para ello, la Junta de Castilla y León financió la contratación de 28 técnicos, con una inversión de 403.937 euros y una subvención de 33.250 euros por técnico contratado.

El tercer pilar, destinado a financiar inversiones fijas, permitió que dos empresas de inserción modernizasen sus activos para crear nuevos empleos, con una inversión de 35.720 euros.

El apoyo a las empresas de inserción por parte de la Junta de Castilla y León se ha ido incrementando de forma sostenida desde el inicio de la legislatura, con un aumento global de más del 40 % desde el año 2022. Durante este periodo se han destinado más de 7,7 millones al apoyo de estas entidades de la economía social.

Las empresas de inserción, un puente hacia el empleo ordinario

Las empresas de inserción son entidades de la economía social que combinan la actividad económica con una función social, ofreciendo itinerarios personalizados de trabajo remunerado, formación y orientación para que personas en situación de exclusión social puedan incorporarse plenamente al mercado laboral convencional.

Los trabajadores que participan en esta iniciativa firman un itinerario de inserción sociolaboral donde se definen los pasos para su formación y habituación laboral mientras perciben un salario que facilita su integración.

Los procesos de inserción requieren de un periodo de tiempo que suele durar entre uno y tres años para ser efectivos, de modo que, las ayudas de la Administración autonómica garantizan la estabilidad del contrato durante todo el itinerario de inserción, facilitando que estas personas puedan dar el paso definitivo a la empresa ordinaria con plenas garantías.