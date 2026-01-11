El Boletín Oficial de Castilla y León agiliza sus publicaciones en 2026

Domingo, 11 Enero 2026 13:12

El BOCyL reduce los plazos de publicación a dos días con carácter general, y permite boletines extraordinarios en días laborables ante situaciones urgentes.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) es el periódico oficial de la Comunidad de Castilla y León a través del cual se da publicidad a las normas y los documentos que deben ser objeto de publicación oficial y que encierran un alto interés para todos los castellanos y leoneses.

El BOCyL ha iniciado el año 2026 con importantes mejoras orientadas a reforzar la rapidez, la transparencia y la utilidad de la información oficial que recibe la ciudadanía.

Estos cambios suponen un avance significativo en el acceso ágil a normas, ayudas, convocatorias y decisiones administrativas que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos y las empresas de la Comunidad.

Una de las principales novedades es la mejora de las aplicaciones informáticas que sustentan la publicación del boletín oficial. Gracias a esta actualización tecnológica, desde enero de 2026 el BOCYL podrá publicar más de un boletín al día a través de boletines extraordinarios en días laborables, cuando concurran situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Esto permitirá que decisiones relevantes lleguen antes a la ciudadanía.

Además, se va a proceder, con carácter general, a reducir de forma significativa el plazo máximo de publicación de los documentos. Frente al límite anterior de hasta cinco días, a partir de 2026 las publicaciones se podrán realiza en un plazo máximo de dos días, siempre que la solicitud de publicación y el documento se ajusten a los requisitos exigidos en la normativa de aplicación y, en su caso, desde que conste el abono de la tasa correspondiente. Esta medida acelera la entrada en vigor y el conocimiento público de disposiciones administrativas, reforzando la seguridad jurídica y la eficacia de la gestión pública.

El BOCYL se publica exclusivamente en edición electrónica desde el 1 de enero de 2010, con plena validez jurídica, lo que garantiza un acceso universal, público y gratuito a toda la información oficial. La ciudadanía puede consultar el boletín en cualquier momento a través de su página web oficial, integrada en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, consolidando así un modelo de administración más cercana, accesible y transparente.

Balance 2025

Durante el recién terminado año 2025, la página web de BOCyL contó con más de 1.321.000 visitantes, que accedieron en más de 5.150.000 ocasiones a la plataforma.

Además, 3.419 usuarios están registrados en su servicio de alertas, a través del cual los interesados pueden recibir mensajes para ser avisados en caso de publicarse documentos que sean de especial interés para ellos: subvenciones, personal, administración local, administración de justicia, etcétera. Por otro lado, el Boletín dispone de un servicio de consultas a través de la página web, que ha prestado resuelto 77 consultas.

Las normas y las solicitudes admitidas a trámite para su publicación en el BOCyL en 2025 han dado lugar a 251 ediciones ordinarias del boletín, y a tres extraordinarias, los días 2 y 23 de agosto, y el 22 de noviembre. El año pasado, el Servicio del Boletín Oficial de Castilla y León recibió 19.890 solicitudes de publicación, de las cuales se admitieron 17.737.

Contenidos

Sobre el contenido, se publicaron 437 extractos de convocatorias de subvenciones, 1.504 órdenes de las Consejerías, y más de 6.300 resoluciones, anuncios y trámites de información pública. Además, por lo que respecta a publicaciones derivadas de la actividad normativa de las instituciones de Castilla y León, se publicaron tres leyes, cuatro decretos-leyes, 23 decretos y 59 acuerdos de la Junta de Castilla y León.

Una de las funciones principales del Boletín de la Comunidad de Castilla y León es su capacidad para dar seguridad jurídica al funcionamiento de la actividad económica general, de tal forma que también incluye trámites y resoluciones relacionados con actividades empresariales que afectan o pueden afectar a un amplio sector de la ciudadanía: concesiones de transporte, instalaciones industriales o energéticas, etcétera. En esta área, durante 2025 se publicaron 1.036 anuncios.

Por otro lado, el BOCyL también publica disposiciones y resoluciones que emanan de las entidades locales de Castilla y León. En concreto, durante 2025 se publicaron 261 disposiciones y actas, 663 ofertas de empleo y convocatorias de oposiciones, y 1.632 anuncios y otros trámites de información pública municipal.

Uno de los trabajos que el personal de BOCyL tiene encomendado, y que resulta menos visible para el ciudadano, consiste en remitir los anuncios de notificación cursados por la Administración de Castilla y León al llamado ‘Tablón Edictal Único’, un suplemento de notificaciones que forma parte del Boletín Oficial del Estado, y en el que se comunica individualmente a los ciudadanos y empresas aquellas decisiones administrativas que puedan afectarles, como liquidaciones tributarias, resoluciones de concesión de subvenciones, o notificaciones que afectan a empleados públicos. Durante 2025, el Boletín de Castilla y León ha gestionado 8.347 anuncios de notificación de este tipo.

González Gago ha querido agradecer su trabajo a los empleados públicos encargados del mantenimiento y la actualización diaria de este medio de comunicación institucional, “un trabajo intenso e importante que no siempre tiene la notoriedad que merece, y gracias al cual los castellanos y leoneses podemos estar al tanto de todas las novedades administrativas que nos afectan”.