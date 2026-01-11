Más de 108.000 donaciones de sangre en Castilla y León durante 2025

Domingo, 11 Enero 2026 13:17

El balance de actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) del año 2025 ha registrado 108.535 donaciones, una cifra muy similar a la de 2024, con 108.828 donaciones, lo que refleja la solidaridad y el compromiso de los ciudadanos de la Comunidad.

Desglosadas, las donaciones de sangre han sido 95.442 (un 2,5 % menos que en 2024, año en el que se alcanzaron las 97.927), 10.726 plasmaféresis (8.355 el ejercicio previo, un 28,4 % más); y 2.367 aféresis de plaquetas (2.546 el ejercicio anterior, un 7 % menos).

Y la cantidad total de donaciones -108.535- se distribuye, a su vez, del siguiente modo entre las nueve provincias: Ávila, 5.313 (5.545 el año anterior, un 4,2 % menos); Burgos, 22.218 (22.146, un 0,3 % más); León, 11.513 (11.351, un 1,4 % más); El Bierzo, 4.653 (4.600, 1,2 % más); Palencia, 6.456 (6.455 el año pasado); Salamanca, 12.439 (12.404, 0,3 % más); Segovia, 7.225 (7.059, 2,4 % más); Soria, 4.701 (4.684, 0,4 % más); Valladolid, 29.210 (29.709, -1,7 %); y Zamora, 4.807, (4.875, -1,4 %).

Además, hay que señalar que prácticamente todas las provincias registran menos donaciones de sangre respecto a 2024.

De esta manera, las cifras provinciales son: Ávila, 4.736 (5.109 en 2024, -7,3 %); Burgos, 18.968 (19.566,-3,1 %); León, 10.473 (10.399); El Bierzo, 4.215 (4.246, -0,7 %); Palencia, 5.851 (5.925, -1,2 %); Salamanca, 11.218 (11.519, -2,6 %); Segovia, 6.504 (6.565 -0,9 %); Soria, 4.193 (4.188, -0,1 %); Valladolid, 25.058 (26.005, -3,6 %); y Zamora, 4.226, (4.405, -4,1 %).

Asimismo, la donación de aféresis de plasma ha aumentado en las nueve provincias de la Comunidad: Ávila, 577 (436 el año pasado, 32,3 % más); Burgos, 2.091 (1.236, 69,2 % más); León, 1.040 (952, 9,2 % más); El Bierzo, 438 (354, 23,7 % más); Palencia, 605 (530 14,2 % más); Salamanca, 1.221(885, 38 % más); Segovia, 721 (494, 46 % más); Soria, 496 (508, 2,4 % más); Valladolid, 2.944 (2.502, 17,7 % más); y Zamora, 581 (470, 23,6 % más).

Por último, las donaciones de aféresis de plaquetas se han llevado a cabo en Burgos y en Valladolid.

En la provincia burgalesa se han alcanzado las 1.159 en 2025, frente a las 1.344 del ejercicio previo (un 13,8 % menos). Y en Valladolid se ha llegado a una cifra de 1.208, 1.202 en 2024.

Gracias a la solidaridad de los ciudadanos castellanos y leoneses, el CHEMCYL puede realizar cada año, con todas las garantías de seguridad y calidad, su labor de coordinación y distribución de derivados de la sangre para atender las necesidades diarias de los hospitales de Castilla y León.

La sangre donada se somete a un complejo proceso de separación en tres componentes principales (el denominado fraccionamiento), que son los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, pues cada uno tiene unas características concretas y sirve para tratar distintos tipos de enfermedades.

En Castilla y León se precisan en torno a unas 450 donaciones diarias para asegurar las necesidades asistenciales habituales en los hospitales de la Comunidad; una actividad que se mantiene todos y cada uno de los días del año y que, por tanto, requiere de la solidaridad continua de los donantes.

Contar con ese altruismo ciudadano continuo, también en los períodos vacacionales, asegura la disponibilidad de los derivados sanguíneos imprescindibles para la actividad sanitaria. Donar salva vidas.