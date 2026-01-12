Buscyl registra ya 4,5 millones de viajes y 600.000 usuarios en Castilla y León

Lunes, 12 Enero 2026 13:10

Buscyl ha registrado más de cuatro millones y medio de viajes desde su implantación en Castilla y León y cuenta ya con 600.000 usuarios.

La Junta ha subrayado hoy en un comunicado que este sistema se ha consolidado como una de las principales políticas públicas de movilidad impulsadas por el Ejecutivo regional al facilitar el acceso al transporte público, reforzar la cohesión territorial y garantizar la igualdad de oportunidades en toda la Comunidad.

Desde su implantación, el sistema ha registrado más de 4 millones y medio de viajes y cuenta ya con 600.000 usuarios, unas cifras que avalan el impacto real y sostenido de esta medida en la movilidad cotidiana de la ciudadanía.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha celebrado hoy un acto en Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, en el que se ha hecho entrega de la tarjeta Buscyl al usuario número 600.000, con la participación del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Durante el acto, el consejero ha señalado que Buscyl “se ha consolidado en muy poco tiempo como una herramienta eficaz para garantizar el acceso universal al transporte público, reforzar la cohesión territorial y facilitar la movilidad diaria en toda Castilla y León”, lo que subraya su carácter estructural dentro de las políticas de movilidad de la Junta.

La tarjeta Buscyl permite viajar de forma gratuita e ilimitada en el transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica a las personas empadronadas en la Comunidad, y forma parte de una estrategia integral orientada a promover un sistema de transporte más accesible, sostenible y adaptado a la realidad territorial de Castilla y León.

El consejero ha destacado asimismo que “alcanzar los 600.000 usuarios y más de 4 millones y medio de viajes demuestra que esta medida responde a una necesidad real y contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de las personas”, especialmente en aquellos municipios y áreas donde el transporte público es un servicio esencial.

Desde su puesta en marcha, Buscyl ha ido ampliando progresivamente su cobertura hasta alcanzar más de 2.600 rutas de transporte metropolitano e interurbano distribuidas por toda la Comunidad. Ha incorporado formatos digitales y mejoras operativas que han permitido extender el servicio a municipios de todos los tamaños y convertir la tarjeta en una herramienta clave para estudiantes, trabajadores y personas mayores, consolidándola como un eje central de la política de movilidad de la Junta de Castilla y León.

La Junta ha impulsado la modernización del sistema con la implantación de paradas inteligentes, nuevas marquesinas y mejoras en la información al viajero, reforzando la accesibilidad, la digitalización y la calidad del servicio.