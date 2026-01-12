El programa "Conciliamos" se extiende este año también a septiembre

Lunes, 12 Enero 2026 13:51

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una nueva convocatoria del programa ‘Conciliamos’, la cual llega con una gran novedad: a partir de este año, la edición del verano se extenderá también a septiembre, justo hasta que comiencen las clases.

De este modo, el Ejecutivo autonómico da respuesta a las demandas de los padres cuyos hijos participan en el programa y, además, queda cubierto todo el periodo estival, que hasta ahora, no superaba el 31 de agosto.

Esta iniciativa, mediante la cual se facilita la conciliación a las familias de Castilla y León, constituye así un recurso completo para todos los periodos de manera íntegra —Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad—.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ‘Conciliamos’ se desarrolla, fundamentalmente, en centros escolares, por lo que, al abrir estos el 1 de septiembre para la preparación del curso académico, es posible que, durante esos primeros días del noveno mes, pueda haber cambios de ubicación, para así no interferir en la actividad de dichos centros escolares.

Recientemente ha finalizado ‘Conciliamos Navidad’, edición en la que 3.108 niños han disfrutado, jugado y aprendido en los centros adscritos mientras sus padres han podido continuar realizando con toda normalidad sus actividades profesionales.

El programa ‘Conciliamos’, es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años —o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales— puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos.

De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales.

Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

En 2025 participaron 25.451 niños en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 % más. De ellos, el 49,5 % participantes son del medio rural. Como se ha adelantado antes, en esta edición de Navidad, lo han hecho un total de 3.108 menores, frente a los 2.363 de la edición del año pasado, es decir, 691 más. También ha crecido el número de centros, 121 frente a 97 de la Navidad de 2024. La Junta financia este programa con 4,4 millones de euros, una cuantía que ha crecido de manera importante desde el comienzo de la legislatura a medida que han ido aumentando exponencialmente los participantes.

De este modo, los centros escolares adheridos abren sus puertas —previo convenio con los Ayuntamientos, encargados del mantenimiento, mientras que la Junta financia monitores, materiales y contenidos— para que nos menores participen en talleres y otras actividades, como deportes o yincanas, que combinan aprendizaje y diversión.

Tratándose de una apuesta prioritaria del Gobierno autonómico, el programa ‘Conciliamos’ lleva desde 2013 con los precios congelados.

Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal. Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho. Para los municipios más grandes, una quincena. Es decir, la condición es que se inscriba al menos ese número de menores, pues ya no hay requisito de número de habitantes. Además, en aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor.

Este programa es crucial para todos los padres y madres trabajadores de Castilla y León, puesto que tienen la opción de dejar a sus hijos en un entorno seguro, divertido y de aprendizaje mientras ellos pueden continuar sus labores profesionales con total normalidad. Pero, además, con la extensión total de este recurso a cualquier rincón de la Comunidad, la Junta cumple con el compromiso de ampliar los servicios de conciliación a todo el territorio, sobre todo al medio rural.

‘Conciliamos incluye’

En aras de fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la variante inclusiva del programa: ‘Conciliamos incluye’, que echó a andar en 2021 y está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el ‘Programa 2030’ —impulsado por la Junta para mejorar, precisamente, la situación social y educativa de estos entornos—.

También se desarrolla en periodos vacacionales, con la salvedad de que estos niños pueden asistir aunque sus padres no presenten necesidades específicas de conciliación.

No obstante, cuando se perciba que estos menores precisen de un mayor apoyo para lograr mantenerlos dentro de un ambiente socioeducativo adecuado, podrán asistir a esta variante de ‘Conciliamos’, en aras de favorecer una mayor y mejor integración social.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con las entidades del Tercer Sector, por ser más conocedoras de estas realidades al trabajar a pie de calle.