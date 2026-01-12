Mañueco presenta los nuevos helicópteros de emergencias sanitarias

Lunes, 12 Enero 2026 15:54

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy en Ponferrada los nuevos helicópteros de emergencias sanitarias que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico con una inversión de 95,4 millones de euros para reforzar el transporte sanitario en toda la Comunidad.

En concreto, Fernández Mañueco ha dado a conocer la puesta en funcionamiento de tres nuevos helicópteros medicalizados: uno para el Área del Bierzo, con base en Cueto; otro para la provincia de Soria, ubicado en Garray; y un tercero para Ávila, en la base de Piedralaves, en el Valle del Tiétar.

Estos medios aéreos se incorporan a los cuatro que ya están operativos en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.

Asimismo, el presidente ha avanzado que, en los próximos meses, entrarán en servicio otros tres helicópteros medicalizados en Palencia, Segovia y Zamora, lo que permitirá completar en 2026 una flota de diez helicópteros de emergencias sanitarias, con uno en cada provincia y uno adicional en el Bierzo.

El refuerzo del transporte sanitario incluye también la incorporación de 14 nuevas ambulancias de transporte urgente: nueve de soporte vital básico distribuidas en todas las provincias y cinco de soporte vital avanzado.

En concreto, en la provincia de León se incorporan tres nuevas ambulancias, dos de soporte vital avanzado en León capital y Ponferrada, y una de soporte vital básico en Toreno.

Con esta dotación, el sistema de emergencias sanitarias mejora su capacidad de respuesta y permite abarcar todas las provincias con operaciones rápidas y seguras, incluso en las localidades más pequeñas.

El 62 por ciento de las unidades de emergencias se sitúan en zonas básicas de salud rurales, garantizando el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad.

El presidente ha recordado que, al inicio de su mandato, Castilla y León contaba con tres helicópteros medicalizados, cifra que se ha incrementado hasta los siete actuales y que alcanzará los diez en 2026.

Del mismo modo, las ambulancias de transporte urgente han pasado de 157 a 204, lo que supone un incremento del 30 por ciento.

A estas se suman otras 449 ambulancias de transporte no urgente, hasta alcanzar un total de 720 ambulancias en toda la Comunidad.