Diputación cede parte del aeródromo de Garray para base de helicóptero medicalizado de Sacyl

Lunes, 01 Diciembre 2025 11:03

La Diputación de Soria ha aprobado este lunes la cesión gratuita de parte del aeródromo de Garray a la Gerencia Regional de Salud para poner en marcha una base HEMS, un helicóptero medicalizado destinado a emergencias sanitarias.

La cesión, según ha explicado el presidente de la Diputación Benito Serrano, es por 25 años.

La medida incluye la instalación de hangares y la adecuación del helipuerto, así como la puesta a disposición de una segunda zona actualmente usada para servicios de extinción de incendios.

Los informes técnicos y jurídicos han confirmado la compatibilidad del proyecto con el futuro desarrollo del aeródromo, pendiente de autorización de la entidad estatal para la ampliación de la pista de aterrizaje.

Con esta decisión, según ha resaltado Serrano, Diputación refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y permitirá que la provincia cuente con un recurso sanitario esencial que recudirá tiempos de respuesta y mejorará la atención de emergencias en todo el territorio.

El presidente de la Diputación ha señalado que el mantenimiento de las instalaciones correrá a cargo del Sacyl así como la obtención de permisos y el uso de aeródromos, en especial las de vuelo.

Otra de las obligaciones es ser responsables de gestión, con la consiguiente suscripción de la póliza de seguros, garantizar la compatibilidad de usos, y aceptar la revocación unilateral por parte de la Diputación cuando concurra interés público.

Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación ha aprobado la contratación de dos stands institucionales para participar en las ferias gastronómicas que se prevén en los próximos meses.

En concreto se ha aprobado 53.737 euros para que la corporación provincial este presente en la feria Wine Week 2026, en Barcelona, junto a las bodegas sorianas, del 2 al 4 de febrero del próximo año.

Además se ha aprobado 170.000 euros para participar un año más en la edición del próximo año del Salón de Gourmets en Madrid, junto a las empresas agroalimentarias de la provincia, del 13 al 16 de abril.