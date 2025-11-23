San Esteban de Gormaz obtiene ayuda para restaurar lienzo de su muralla

Domingo, 23 Noviembre 2025 09:24

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz la resolución definitiva para actuaciones de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español, dentro del programa 2 por ciento cultural.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento sanestebeño, denominado “rehabilitación del castillo de San Esteban de Gormaz, terminación de muros y torreones”, ha resultado beneficiado con la aportación máxima del Ministerio, el 75 por ciento del importe previsto (352.981,41 euros).

En total, la puntuación obtenida ha sido de 66,06 puntos sobre 100 y la subvención obtenida de 264.736,06 euros.

Las actuaciones representarán la terminación de la rehabilitación del lienzo principal del castillo así como de otros vestigios de muro en el ámbito del mismo y la rehabilitación y puesta en valor de dos torreones situados en el casco histórico de la localidad que formaban parte del recinto amurallado medieval.

El proyecto de rehabilitación del Castillo de San Esteban de Gormaz se enmarca dentro de una estrategia más amplia de salvaguardia del patrimonio histórico de la villa.

Así, estas actuaciones no están aisladas, sino que se unen a las intervenciones que actualmente se están desarrollando en el denominado Hub de Innovación Turística, con el descubrimiento del trazado real de la muralla así como en el edificio anexo al antiguo torreón musulmán.