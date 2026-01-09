Tierras del Cid firma los ocho primeros contratos de ayudas Leader 2023-2027

Viernes, 09 Enero 2026 09:38

El edificio del Bodegón de Langa de Duero ha acogido ayer jueves la firma de los primeros Contratos de Ayuda del Grupo de Acción Local Tierras Sorianas del Cid en el marco de la Intervención 7119 LEADER del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España para el periodo 2023-2027 en Castilla y León.

Los ocho contratos formalizados se corresponden con los expedientes aprobados dentro de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar proyectos de carácter no productivo promovidos por entidades locales que se publicó en el BOP de Soria el 12 de marzo de 2025.

En la firma han estado presentes los alcaldes de los Ayuntamientos beneficiarios (Iván Andrés, Alcalde de Langa de Duero y anfitrión del acto; Isabel Pernía, Alcaldesa de Castillejo de Robledo; Daniel García, Alcalde de San Esteban de Gormaz; Carlos Villalta, Alcalde de Montejo de Tiermes; José Antonio Cercadillo, Alcalde de Valdenebro; Eufemio Álvarez, Alcalde de Rioseco de Soria) y el presidente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid, Luis Angel Martín Celma, que ha destacado la variedad de las iniciativas municipales aprobadas, al mismo tiempo que ha alentado a los ayuntamientos firmantes a aprovechar al máximo estas ayudas para mejorar y dinamizar sus pueblos teniendo en cuenta la limitación de fondos con los que cuenta Tierras del Cid para el periodo 2023-2027.

Los proyectos aprobados dentro de la convocatoria dirigida a entidades locales abordan diferentes ámbitos de actuación, desde la rehabilitación del patrimonio histórico, hasta la puesta en valor de los recursos municipales, pasando por la mejora de los servicios públicos, el impulso de la actividad económica local y la dinamización social y comunitaria a través de la cultura.

REHABILITACIÓN DE LA ATALAYA ISLÁMICA Ayto. de Montejo de Tiermes

PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO Y LAS BODEGAS Ayto. de Langa de Duero

HACENDERA FOTOGRÁFICA Ayto. de Rioseco de Soria

EQUIPAMIENTO DE SALA POLIVALENTE CULTURAL Ayto. de Santa María de las Hoyas

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y SEÑALIZACIÓN DEL CASTILLO Ayto. de Castillejo de Robledo

CENTRO SOCIAL Ayto. de Valdenebro

HUB DE AGROINDUSTRIA Ayto. de San Esteban de Gormaz

PLAN DIRECTOR PUESTA EN VALOR DE RECURSOS MUNICIPALES Ayto. El Burgo de Osma

La inversión total de los ocho proyectos municipales llega a los 343.723,22 euros, cifra que duplica la ayuda pública LEADER 2023-2027 concedida que asciende en conjunto a los 169.738 euros, procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con un máximo por proyecto de 25.000 euros.

En próximas fechas se procederá a la firma de los Contratos de Ayuda de la Convocatoria que se publicó en paralelo para proyectos no productivos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

Por otro lado, está abierta la convocatoria para proyectos de empresas y emprendedores con la que se financian proyectos e iniciativas de creación, ampliación y diversificación de pequeñas y medianas empresas en diferentes sectores de actividad, y que cuenta con una dotación total de 1.155.454,05 euros de fondos públicos de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León. Esta convocatoria está abierta de manera continuada hasta agotar los fondos disponibles.