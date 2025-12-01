La Subdelegación invita a concierto de Amancio Prada esta tarde en Soria

Lunes, 01 Diciembre 2025 09:10

La Subdelegación del Gobierno en Soria invita a la ciudadanía a asistir esta tarde al concierto que el cantautor Amancio Prada ofrecerá, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria.

El recital, titulado “Libremente, 50 años en escena”, se enmarca en la conmemoración estatal “50 Años de España en Libertad” y se celebra con entrada libre hasta completar aforo.

La gala tiene lugar con el impulso de la Subdelegación del Gobierno en Soria y del Comisionado del Gobierno para la Conmemoración de los 50 Años de España en Libertad, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. La actividad se enmarca en este programa conmemorativo, que refuerza el vínculo entre cultura, memoria democrática y participación ciudadana.

La velada comenzará con la propuesta del dúo soriano Cafuné (voz de Paula Martínez y guitarra de Elena de Nicolás), habitual en la programación cultural provincial.

A continuación, Amancio Prada, uno de los cantautores más reconocidos de la cultura española, ofrecerá el concierto “Libremente, 50 años en escena”, un recorrido por más de medio siglo de trayectoria artística. Solo con guitarra, zanfona y su voz, el artista interpretará un repertorio que enlaza la canción de autor con la poesía y los valores humanistas.

Sobre el escenario aparecerán textos de Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Carmen Martín Gaite y composiciones propias, en un diálogo entre música, literatura y memoria.

50 Años de España en Libertad

La conmemoración “50 Años de España en Libertad” recuerda el avance que el periodo democrático ha supuesto para la sociedad española tras el final de la dictadura.

El programa busca acercar a la ciudadanía, y especialmente a las generaciones más jóvenes, el valor de los derechos y libertades, la igualdad ante la ley y la convivencia en diversidad. En Soria, esta agenda se despliega con iniciativas que abarcan la memoria democrática, las artes escénicas, la reflexión cultural y las actividades participativas.

La comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán Loscos, subraya el sentido cívico de propuestas como la de esta tarde. Tal y como recuerda, “la democracia se ejerce y se defiende cada día” y “celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país”. Gustrán destaca que conciertos como el de Amancio Prada permiten reconocer la aportación de la creación artística a la construcción de una cultura democrática compartida.

La Subdelegación del Gobierno ha animado a los vecinos de Soria y de toda la provincia a acudir esta tarde al Palacio de la Audiencia y sumarse a esta gala abierta a toda la ciudadanía.

El objetivo es convertir la música y la palabra en un espacio de encuentro para agradecer el camino recorrido en estos 50 años de democracia y reforzar el compromiso colectivo con los valores constitucionales y las libertades que hoy ampara la Constitución.