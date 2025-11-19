ANDE Soria organiza un nuevo certamen de Juegos de Salón
La asociación cultural ANDE Soria organiza mañana jueves, 20 de noviembrfe, un nuevo certamen de Juegos de Salón para Discapacitados Intelectuales.
La cita comenzará a las 18:00 horas en los Salones Rosaleda, en Soria capital.
Como en ocasiones anteriores al certamen acudirán beneficiarios de los distintos centros educativos y ocupacionales de nuestra capital y provincia, entre los que se encuentran el C.E.E. Santa Isabel, ASAMIS, C.A.P.D.I. Ángel de la Guarda, Residencia San José de El Burgo de Osma, ASPACE y ANDE Soria.
Este ya tradicional Certamen de Juegos de Salón, que en esta edición cuenta con una inscripción próxima a los 120 participantes, tiene como finalidad primordial la de proporcionar al colectivo de discapacitados una jornada de convivencia con la excusa de participar y competir en diferentes modalidades de juegos de mesa.
Las modalidades establecidas son las de Ajedrez, Damas, Parchís, Oca, Dominó, Tres en Raya, Rompecabezas y Futbolín.
ANDE Soria ha agradecido especialmente a Salones Rosaleda por su buena predisposición para colaborar y que se pueda llevar a cabo este Certamen.