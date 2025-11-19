ANDE Soria organiza un nuevo certamen de Juegos de Salón

Miércoles, 19 Noviembre 2025 17:37

La asociación cultural ANDE Soria organiza mañana jueves, 20 de noviembrfe, un nuevo certamen de Juegos de Salón para Discapacitados Intelectuales.

La cita comenzará a las 18:00 horas en los Salones Rosaleda, en Soria capital.

Como en ocasiones anteriores al certamen acudirán beneficiarios de los distintos centros educativos y ocupacionales de nuestra capital y provincia, entre los que se encuentran el C.E.E. Santa Isabel, ASAMIS, C.A.P.D.I. Ángel de la Guarda, Residencia San José de El Burgo de Osma, ASPACE y ANDE Soria.

Este ya tradicional Certamen de Juegos de Salón, que en esta edición cuenta con una inscripción próxima a los 120 participantes, tiene como finalidad primordial la de proporcionar al colectivo de discapacitados una jornada de convivencia con la excusa de participar y competir en diferentes modalidades de juegos de mesa.

Las modalidades establecidas son las de Ajedrez, Damas, Parchís, Oca, Dominó, Tres en Raya, Rompecabezas y Futbolín.

ANDE Soria ha agradecido especialmente a Salones Rosaleda por su buena predisposición para colaborar y que se pueda llevar a cabo este Certamen.