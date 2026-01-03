La DGT tacha de "imprescindible" consultar estado de carreteras ante llegada de nevadas

Sábado, 03 Enero 2026 16:44

La Dirección General de Tráfico ha recomendado a los conductores que planifiquen su viaje y antes de emprenderlo consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras, nate la entrada de la borrasca Francis a la Península y la llegada de una masa de aire ártico durante el día de hoy que producirán lluvias intensas y una bajada de las temperaturas y de la cota de nieve,

Son fechas de numerosos desplazamientos y la bajada más importante de las temperaturas y por consiguiente de mayor probabilidad de nevadas y fuertes lluvias, está prevista para el domingo, día de regreso del fin de semana y para el lunes, víspera de Reyes.

Según la previsión de la AEMET, durante el día de hoy se pueden producir lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular y nevadas en la cordillera cantábrica de León y Burgos que pueden afectar a la autovía A-67, que une Palencia con Cantabria.

El domingo por la mañana, se seguirán produciendo fuertes precipitaciones en forma de lluvia en el sur de Andalucía, sur de Valencia y norte de Alicante, así como en Baleares

Por su parte, la nieve persistirá en la cordillera cantábrica y puede comenzar a caer en cotas bajas del centro y este de la península a partir del mediodía del domingo y prolongarse hasta la mañana del lunes. En la madrugada del domingo al lunes, las precipitaciones en forma de nieve podrían llegar incluso al área metropolitana y al corredor del Henares.

El lunes, la nieve continuará en la zona centro y según las previsiones puede llegar también a Huesca, Lleida, Tarragona, interior de Castellón e interior de Valencia.

Estas precipitaciones en forma de nieve pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas por este episodio invernal son:

A-66/AP-66 (Asturias y León)

A-67 (Palencia-Cantabria)

A-1 (Madrid-Burgos)

A-2 (Madrid- Soria)

A-15 (Soria-Pamplona)

AP-2 A-2 (Lleida-Barcelona)

AP-7 Tarragona

A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca)

A-3 Valencia

AP-6 Segovia

A-51 Avila

A-61 Segovia

Tráfico ha insistido también, la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

La DGT informa en tiempo real a través de varios canales como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Medidas a adoptar

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

Cortes totales preventivos.

Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Imprescindible

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras:

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.