Cuarenta y seis mujeres asesinadas por violencia de género en 2025

Sábado, 03 Enero 2026 11:00

Un total de 46 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en el recién terminado 2025, dejando a 35 niños huérfanos. También, tres menores de edad fueron asesinados por esta violencia en el pasado año.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un total de 1.341 mujeres murieron por violencia machista desde el 1 de enero de 2003, cuando se iniciaron los registros, y 65 menores de edad desde 2013.

La cifra de 46 mujeres asesinadas en 2025 por violencia machista es la más baja desde el 2003, con un balance menos desfavorable que el de los años 2016, 2017, 2021 y 2024, cuando se registraron 49 asesinatos machistas en cada uno de ellos.

Andalucía fue la comunidad autónoma donde hubo más asesinatos por esta violencia en 2025, con 14 mujeres fallecidas.

En cuanto a las denuncias recibidas por este tipo de violencia, solo durante los primeros seis meses de 2025 hubo casi 100.000 denuncias (99.762).

Sobre las llamadas al teléfono de alerta 016, de enero a noviembre de 2025 se registraron 100.638 llamadas.

En la mayoría de los casos, el agresor mantenía una relación sentimental con la víctima en el momento del crimen.

En otros, se trataba de exparejas o relaciones ya finalizadas.

Además, los datos oficiales confirman que la mayoría de las mujeres asesinadas no había presentado denuncia previa, un patrón que se repite en los últimos años y que sigue siendo uno de los principales retos del sistema de protección.

Más de tres de cada cuatro mujeres asesinadas en 2025 no habían presentado denuncia previa contra su agresor

La violencia machista también tuvo consecuencias directas sobre los hijos de las víctimas.

En 2025 fueron asesinados 3 menores, todos ellos en casos en los que no constaban denuncias previas. Desde que se inició esta estadística en 2013, el número total de menores asesinados asciende a 65.

El Ministerio de Igualdad ha reiterado que el teléfono 016 está disponible las 24 horas del día para víctimas de violencia de género y no deja rastro en la factura.