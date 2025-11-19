La Peña Taurina Soriana entrega galardones de feria de San Juan 2025

Miércoles, 19 Noviembre 2025 19:37

La Peña Taurina Soriana entregará los próximos 27 y 28 de noviembre diferentes distinciones a ex-directivos de la asociación así como galardones de la feria taurina de San Juan 2025.

La entrega se realizará a partir de las 20:00 horas en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, de Soria.

Día 27, jueves

Entrega de diplomas acreditativos de la condición de Socio de Honor a los siguientes socios: Ángel Manzanera García

Carlos Mugarza Lallana

Asimismo, se impondrán o entregarán insignias de oro de la entidad, con efectos de 2004, a los miembros de la Junta Directiva 1988, que avalaron con su respectivo patrimonio, la adquisición para la entidad del Bar El Albero, que fuera por más de tres décadas sede social de la peña galardonadora, a los siguientes socios directivos:

Carlos Mugarza Lallana (Presidente)

José Mª Latorre Carnicero (Secretario)

José Mª Calvo Poyo (Tesorero)

José Luis Chaín García (Contador)

Antonio Atienza Garrido (Vocal)

José Luis Blasco Lázaro, a título póstumo (Vocal)

Carmelo Carpintero Martínez, a título póstumo (Vocal)

En este apartado, también reciben mención especial los entonces asimismo directivos 1988, Rafael Chaín Magdalena, a título póstumo, (Asesor Técnico) y Ángel Manzanera García (Vicepresidente), pero no se les impondrá la insignia de oro, por cuanto ya la tienen impuesta con anterioridad y, dicha distinción, no es acumulable sino única en la vida de los respectivos socios, por sus merecimientos.

Entrega del XXVII Memorial RAFAEL CHAÍN por el DETALLE PARA EL RECUERDO, de la Feria Taurina de San Juan, Soria 2025, al Matador de Toros BORJA JIMÉNEZ, por su compromiso con la plaza y entrega durante la corrida del Domingo de Calderas (29-VI-2025),

destacando su faena al 2º de la tarde, primero de su lote, de la ganadería de don Antonio Bañuelos, al que desorejó, de nombre ESTRAGÓN, nº 59, negro de capa, nacido en abril de 2021y de 470 K. de peso.

Día 28, viernes

Entrega del TORO CELTÍBERO 2025 al Caballero-Rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, por su actuación la tarde del Miércoles El Pregón (25/6/2025), de las Fiestas de San Juan, de Soria, con especial atención a su rejoneo al sexto de la función, segundo de su lote, toro perteneciente a la Ganadería de El Canario, al que desorejó,

de nombre JARDINERO, nº 8, negro de capa, nacido en abril de 2021 y de 537 K. de peso.

Homenaje a los matadores de toros Fernando Robleño y Javier Castaño, ambos recientemente retirados de los ruedos y buenos amigos de nuestra peña, por su raza y valor, porque -durante su carrera profesional - en cada embestida recibida, dejaron en la arena su alma, granjeándose el respeto y admiración del mundo del toro y la afición.

A cada uno de ellos, se les hará entrega de un cuadro personalizado conmemorativo del evento, con alusión a los carteles de las veces que torearon, respectivamente, en el Coso de San Benito soriano.