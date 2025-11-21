La Lotería Primitiva vuelve a sonreír a Soria en el bar Los Alamos

Viernes, 21 Noviembre 2025 07:26

El sorteo de la Lotería Primitiva ha vuelto a sonreír a Soria y lo ha vuelto a hacer en el bar Los Alamos.

En el sorteo de la Loteria Primitiva de ayer jueves 20 de noviembre ha habido un acertante de segunda categoría (5 + Complementario) validado en el Bar Los Álamos de Soria, situado en la calle Marqués de Cerralbo, s/n.

El agraciado ha obtenido un premio de 66.021,76 euros, según ha confirmado la Delegación de Soria de Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de La Primitiva de ayer jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 43.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 74.040 de Soria, situado en Marqués de Cerralbo, s/n; en el nº 86.205 de O Porriño (Pontevedra), y en la Administración de Loterías nº 1 de Barco de Valdeorras (Ourense).

En el sorteo de la Lotería Primitiva la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07, 31, 03, 49, 02, 41

Complementario 22

Reintegro 0

JOKER: 4767802

La recaudación del sorteo ascendió a 10.909.049 euros



El bar Los Alamos ya repartió un premio de Segunda Categoría de la Bonoloto en el sorteo celebrado el pasado 1 de noviembre, q

El boleto premiado en aquella ocasión recibió un premio de 135.966,69 euros.