Esperanza Marín disfruta en Soria del maratón de compras de Eurocentrín

Viernes, 21 Noviembre 2025 11:05

Esperanza Marín, de 85 años y natural de Arévalo de la Sierra, “la puerta” del acebal de Garagüeta, encara este viernes la jornada con una sonrisa y ganas para gastarse los 6.000 euros en compras de “Eurocentrín”.

La afortunada en el último sorteo de esta campaña comercial organizada por FECSoria y financiada por Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento de la ciudad ha recibido esta mañana la tarjeta en la carnicería Caba 2, en la calle Numancia, en Soria, donde recibió el boleto ganador (00020).

Marín, que ha agradecido a todos los comerciantes por el trato recibido y las facilidades dadas para adquirir las compras de este maratón comercial, ha reconocido que no esperaba el premio.

La afortunada empleará los 6.000 en compras en adquirir una cama completa, para instalar en la vivienda de su pueblo natal, Arévalo de la Sierra, y ropa para campa, carnicerías y un pedido en Leclerc.

Marín ha recordado que la cuidadora de su marido, convaleciente de enfermedad, le llamó para decirle que le había tocado el premio del Eurocentrín y después se lo confirmó una nieta.

Esperanza fue al día siguiente a FOES para confirmar que había sido afortunada y recibió la buena noticia.

En el comercio local, compra todo lo que necesita, ha señalado.

“Hoy tenemos un día de derramar dinero”, ha declarado con alegría.

Esperanza ha aprovechado la ocasión para reivindicar al Ayuntamiento de Soria, como usuaria del hospital Virgen del Mirón de Soria, que deje la entrada al nivel de la carretera, para facilitar el paso a las sillas de ruedas.

“He hecho reclamaciones al Ayuntamiento y nunca nadie nos ha escuchado. A ver si alguien lo oye y lo deja llano para entrar con la silla”, ha reclamado.

Adolfo Sainz, presidente de FECSoria, ha dado la enhorabuena a la afortunada y ha agradecido su colaboración a los patrocinadores (Caja Rural de Soria y Ayuntamiento de Soria).

El propietario de carnicerías Caba 2, Javier Calonge, ha confirmado que el número 00020 formaba parte del primer talonario de la campaña Eurocentrín.

“Para nosotros dar el premio supone un orgullo y una alegría, sobre todo por dárselo a una mujer como Esperanza que es una clienta de toda la vida”, ha resaltado.

La concejala del Ayuntamiento, Teresa Valdenebro, también ha felicitado a la ganadora y ha resaltado que la campaña demuestra que comprar en Soria tiene premio.

“Es una campaña que se espera y la próxima es Soria Bonos”, ha animado.

Juan Antonio Tierno, responsable del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, ha mostrado su disposición a seguir colaborando con esta campaña comercial, que lleva en marcha desde 2001 y que demuestra, según ha resaltado, que “la unión hace la fuerza”

La campaña Eurocentrín, que este año ha celebrado su XVI edición, ha distribuido 100.000 boletos entre el 15 de septiembre y el 2 de noviembre, consolidándose como una de las acciones más emblemáticas de apoyo al comercio local soriano.