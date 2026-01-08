Los siniestros con patinetes eléctricos siguen aumentando en España

Jueves, 08 Enero 2026 09:34

Los accidentes de patinetes eléctricos en España siguen aumentando. La Fundación Mapfre ha revelado un aumento preocupante en 2024, con 400 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos.

Las colisiones con vehículos y las caídas son las causas principales de los accidentes con patinentes, destacando la necesidad de normativas más claras como el futuro seguro obligatorio a partir de 2026 y la exigencia del casco, con énfasis en la formación y el cumplimiento de normas para reducir los riesgos.

En España, más de siete millones y medio de personas poseen un patinete eléctrico.

O en otras palabras: tres millones de hogares cuentan con uno de estos vehículos, como mínimo, según reflejan los datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP).

En 2021, se registraron diez fallecidos por accidentes de patinentes; en 2022, 13; en 2023, 12, y en 2024, 14.

Lo que ha aumentado de manera considerable es el número de siniestros con lesionados, que han pasado con datos oficiales publicados 2022 y 2023, de 4.647 a 6.058, es decir un aumento de aproximadamente un 30 por ciento.

Un aumento más moderado se ha producido con el número de heridos hospitalizados, que han pasado de 312 en el año 2022 a 341 en 2023, lo que supone un aumento de algo más del 9 por ciento, aunque si lo comparamos 2023 con el año 2021, año posterior a la pandemia en el que la movilidad debiera haber vuelto a la normalidad, el aumento es del 98 por ciento.

En 2020, se registraron 8 fallecidos que viajaban en este tipo de vehículos, 7 de ellos en vías urbanas y 1 en interurbana, carreteras donde su uso está prohibido.

Otro dato clave que extraer el informe precisa que el 93 por ciento de los fallecidos y el 66 por ciento de los heridos fueron hombres.

Además, en el análisis se indica que en los meses de buen tiempo se producen más accidentes con este tipo de VMP.

El informe señala en uno de sus apartados que el 43 por ciento de los accidentes de patinetes eléctricos se produjeron en calzadas urbanas, es decir, donde comparten la circulación con el resto de los vehículos a motor, asimismo, un 13 por ciento de los siniestros ocurrieron en rotondas.

Por otra parte, sorprende que casi el 9 por ciento de los siniestros tuvieron lugar en vías interurbanas y en aceras o zonas peatonales, donde los patinetes eléctricos tienen prohibida su circulación, según el Reglamento General de Circulación.

Por último, el estudio de la Fundación Mapfre especifica que en 2024 se produjeron un total de 46 siniestros en los que hubo un incendio o una explosión en el patinete, debido a problemas con las baterías.

Cada Ayuntamiento puede regular, de una manera específica, la circulación de VMP (entre ellos, los patinetes eléctricos).

Sin embargo, todos los usuarios deben cumplir unas condiciones mínimas:

Está prohibido que los VMP vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano.

Las vías autorizadas para circular las indicará una ordenanza municipal.

Si no la hubiera, se permite la circulación por cualquier calzada urbana.

La velocidad de estos vehículos deberá estar entre 6 y 25 km/h.

El uso de patinetes eléctricos se ha disparado en los últimos años, consolidándose como una opción de movilidad rápida y sostenible.

Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de una adaptación proporcional en términos de seguridad vial.

Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se produjeron más de 2.000 siniestros con patinetes eléctricos en España. La mayoría ocurrieron en vías urbanas y, en gran parte de los casos, la persona herida fue quien conducía el patinete.

Este dato pone de manifiesto una realidad preocupante: la falta de infraestructuras seguras, el uso de estos vehículos sin suficiente formación ni concienciación y una normativa todavía en proceso de adaptación.

Una colisión, a solo 25 km/h, de un patinete eléctrico contra un peatón o contra un vehículo puede producir graves lesiones a su conductor y a los peatones, según el informe ‘Crash-tests de patinetes eléctricos, riesgos asociados y recomendaciones para un uso seguro’, realizado por Fundación MAPFRE en colaboración con CESVIMAP y que incluye los resultados de dos pruebas de choque, basadas en simulaciones previas por ordenador.