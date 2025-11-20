La piscina de la Juventud, de Soria, sufre nuevo cierre por falta de personal

Jueves, 20 Noviembre 2025 17:05

La piscina municipal de La Juventud ha sido cerrada al público durante la tarde de hoy jueves 20 de noviembre, debido a la falta de personal.

Este nuevo cierre afecta directamente a los usuarios habituales y a los clubes deportivos de la ciudad, y pone en evidencia, según los empleados del Ayuntamiento de Soria, la gestión del área de Deportes y de Personal del Ayuntamiento de Soria.

​Esta situación se produce por la ausencia por enfermedad de un trabajador, demostrando la extrema fragilidad de la plantilla actual.

Los clubes y usuarios han lamentado la falta de previsión y de un "plan B" por parte del Consistorio para garantizar la continuidad del servicio en una instalación deportiva clave de la capital.

El anterior cierre se produjo el viernes 31 de octubre.

Ya entonces los trabajadores municipales lamentaron la “reiterada incapacidad” del equipo socialista de Gobierno para mantener operativas las infraestructuras deportivas de la ciudad lo que está generando una grave preocupación entre los usuarios, clubes y profesionales del sector.