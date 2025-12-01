ASOVICA visibiliza importancia de salud mental para prevenir TCA

ASOVICA ha visibilizado este domingo que la salud mental es fundamental para prevenir los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Cada 30 de noviembre se celebra en el mundo el Dia Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria



ASOVICA ha querido recordar en esta jornada que los TCA son problemas de salud mental complejos que afectan a miles de personas y a sus familias.

“Detrás de cada caso hay sufrimiento, miedo, presión social, estigma y la necesidad urgente de una atención profesional adecuada”, ha subrayado.



En ASOVICA han visibilizado en esta jornada que la salud mental es fundamental en la prevención, detección y recuperación.

“Hablar de salud mental también es luchar contra los TCA”, ha resaltado.

Si bien históricamente los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) —como la Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa— fueron percibidos erróneamente como meros “caprichos” o problemas de vanidad, hoy se reconoce que son enfermedades mentales complejas.

Así, su origen incluye profundas raíces biológicas, psicológicas, familiares, culturales y sociales, que requieren comprensión, atención profesional y tratamiento especializado adecuado.

La instauración de un Día Internacional fue crucial para transformar esta percepción y recalcar que son padecimientos graves que afectan a millones de personas, trascendiendo edad, género e identidad, y que poseen una de las tasas de mortalidad más altas entre los trastornos psiquiátricos.

Son trastornos mentales que generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso.

Está presente en todas las edades sin importar sexo o condición social.

La causa de los mismos está relacionada por múltiples factores: psicológico, biológico, sociocultural y familiar.

Quienes lo padecen sufren alteraciones a nivel mental y físico, y aunque es posible tratarlas, es necesario que el afectado se someta a un tratamiento médico y psicológico que generalmente tiende a ser largo y complejo.

Aunque pueden presentarse a cualquier edad, los últimos estudios realizados en España muestran una tasa de prevalencia de TCA en la población adolescente del 4,1-4,5 por ciento entre los 12 y los 21 años, debido a que, durante la adolescencia, la personalidad, la autoestima y el rol social están en pleno desarrollo.

Entre los TCA más frecuentes se encuentran la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, atracones de comida, vigorexia (obsesión por tener un cuerpo musculoso) y la ortorexia (obsesión patológica por la comida biológicamente pura).