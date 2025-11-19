El Ateneo Mónico Vicente visiblliza y condena violencia de género con música y poesía

Miércoles, 19 Noviembre 2025 16:11

El Ateneo Mónico Vicente denuncia un año más la barbarie de las mujeres asesinadas en España por la violencia de género, en la que será la séptima edición de las Jornadas "Amor se escribe sin Sangre.

Según las últimas cifras de Feminicidio.net, se han registrado ya 79 mujeres asesinadas en España.

Ni la poesía ni la música pueden devolverles la vida a esta mujeres, pero por séptimo año y gracias al esfuerzo del Ateneo Mónico Vicente y las compañeras que se han unido, un año más se volverá a ocupar el espacio del Salón Gerardo Diego del Casino de Soria para denunciar y visibilizar esta barbarie.

Es la forma que tiene el Ateneo Mónico Vicente para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Las VII Jornadas Amor se escribe sin sangre, se celebran del 20 al 22 de noviembre.